Гордон Рамзі детальніше розповів про свою аварію

Британський шеф-кухар Гордон Рамзі. Фото: instagram.com/gordongram/

Британський шеф-кухар Гордон Рамзі потрапив у жахливу аварію у червні 2024 року. Він розповів, що стало причиною ДТП на велосипеді.

Про це повідомляє Page Six.

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Гордон Рамзі про причини ДТП на велосипеді

Ведучий "Пекельної кухні" розповів, що їхав на велосипеді, коли потрапив у "вибоїну, схожу на кратер". Від поштовху його велосипед розвернуло на 180 градусів, і він з нього випав. Рамзі виявив, що його шолом повністю тріснув та був закривавлений. Шеф-кухар зізнався, що у нього погіршився зір.

"Я, чесно кажучи, думав, що втрачу свідомість", — пригадав він інцидент.

Зірковий шеф-кухар зателефонував своєму помічнику Джастіну Манделу, який викликав швидку на місце події. Після того, як його доставили до лікарні, комп'ютерна томографія показала, що він не зламав жодної кістки. Рамзі довгий час був змушений проходити щоденні лімфодренажні процедури та фізіотерапію, адже через біль не міг навіть самостійно вдягнутися.

"Я навіть не міг одягнути свої шкарпетки і штани. Джастін одягав мене вранці. Я відчував себе д*вбаним 95-річним дідом. Просити 30-річного хлопця одягнути мої д*вбані труси було соромно", — поділився він.

Шолом Гордона Рамзі до аварії. Фото: instagram.com/gordongram/

Шолом Гордона Рамзі після аварії. Фото: instagram.com/gordongram/

Синці Гордона Рамзі отримані в аварії на велосипеді. Фото: instagram.com/gordongram/

Нагадаємо, ми раніше розповідали, легендарний співак Елтон Джон частково втратив зір. А також відомий американський репер посеред виступу втратив свідомість та помер.