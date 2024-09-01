Репер Fatman Scoop втратив свідомість та помер

Американський репер Fatman Scoop. Фото: instagram.com/FatmanScoop/

Американський репер Fatman Scoop (справжнє ім'я — Айзек Фрімен III) втратив свідомість під час виступу на концерті. Артиста госпіталізували, втім лікарям не вдалося його врятувати.

Про це пише People.

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Репер втратив свідомість на сцені під час виступу і після реанімації медики доставили його до лікарні. Фахівцям не вдалося врятувати зірку.

Діджей і менеджер репера Бірч Майкл, також відомий як Pure Cold, першим повідомив про смерть репера у соцмережах в суботу, 31 серпня.

"У мене, чесно кажучи, немає слів. Ти возив мене по всьому світу, і я виступав разом з тобою на найбільших і найкращих сценах на цій планеті, а те, чому ти мене навчив, дійсно зробило мене тим, ким я є сьогодні", — написав Майкл.

Фрімен протягом своєї кар'єри співпрацював з відомими артистами, такими як LL Cool J, the Fugees, Timbaland & Magoo та Skrillex.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мама Шеннен Догерті висловилася про втрату доньки. А також співачка Мерайя Керрі втратила маму та сестру.