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Відомий американський репер посеред виступу втратив свідомість та помер

1 вересня 2024 14:57
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Репер Fatman Scoop втратив свідомість та помер
Американський репер Fatman Scoop. Фото: instagram.com/FatmanScoop/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Американський репер Fatman Scoop (справжнє ім'я — Айзек Фрімен III) втратив свідомість під час виступу на концерті. Артиста госпіталізували, втім лікарям не вдалося його врятувати.

Про це пише People.

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Репер втратив свідомість на сцені під час виступу і після реанімації медики доставили його до лікарні. Фахівцям не вдалося врятувати зірку.

Діджей і менеджер репера Бірч Майкл, також відомий як Pure Cold, першим повідомив про смерть репера у соцмережах в суботу, 31 серпня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"У мене, чесно кажучи, немає слів. Ти возив мене по всьому світу, і я виступав разом з тобою на найбільших і найкращих сценах на цій планеті, а те, чому ти мене навчив, дійсно зробило мене тим, ким я є сьогодні", — написав Майкл.

Фрімен протягом своєї кар'єри співпрацював з відомими артистами, такими як LL Cool J, the Fugees, Timbaland & Magoo та Skrillex.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мама Шеннен Догерті висловилася про втрату доньки. А також співачка Мерайя Керрі втратила маму та сестру.

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