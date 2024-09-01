Репер Fatman Scoop втратив свідомість та помер

Відомий американський репер посеред виступу втратив свідомість та помер
Американський репер Fatman Scoop (справжнє ім'я — Айзек Фрімен III) втратив свідомість під час виступу на концерті. Артиста госпіталізували, втім лікарям не вдалося його врятувати.
Про це пише People.
Репер Fatman Scoop раптово помер
Репер втратив свідомість на сцені під час виступу і після реанімації медики доставили його до лікарні. Фахівцям не вдалося врятувати зірку.
Діджей і менеджер репера Бірч Майкл, також відомий як Pure Cold, першим повідомив про смерть репера у соцмережах в суботу, 31 серпня.
"У мене, чесно кажучи, немає слів. Ти возив мене по всьому світу, і я виступав разом з тобою на найбільших і найкращих сценах на цій планеті, а те, чому ти мене навчив, дійсно зробило мене тим, ким я є сьогодні", — написав Майкл.
Фрімен протягом своєї кар'єри співпрацював з відомими артистами, такими як LL Cool J, the Fugees, Timbaland & Magoo та Skrillex.
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