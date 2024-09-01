Рэпер Fatman Scoop потерял сознание и умер

Американский рэппер Fatman Scoop. Фото: instagram.com/FatmanScoop/

Американский рэпер Fatman Scoop (настоящее имя — Айзек Фримен III) потерял сознание во время выступления на концерте. Артиста госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

Об этом пишет People.

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Рэпер упал в обморок на сцене во время выступления и после реанимации медики доставили его в больницу. Специалистам не удалось спасти звезду.

Диджей и менеджер рэпера Бирч Майкл, также известный как Pure Cold, первым сообщил о смерти рэпера в соцсетях в субботу, 31 августа.

"У меня, честно говоря, нет слов. Ты возил меня по всему миру, и я выступал вместе с тобой на самых больших и лучших сценах на этой планете, а то, чему ты меня научил, действительно сделало меня тем, кем я являюсь сегодня", — написал Майкл.

Фримен на протяжении своей карьеры сотрудничал с известными артистами, такими как LL Cool J, Fugees, Timbaland & Magoo и Skrillex.

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