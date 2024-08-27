Мерайя Керрі в один день одразу втратила двох своїх найближчих людей

Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Мерайя Кері розповіла, що її мати та сестра померли в один день. У приголомшливій заяві 55-річна співачка оголосила про смерть своєї мами, 87-річної Патрісії, і сестри Елісон.

Про це пише Daily Mail.

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Протягом багатьох років у Марії були напружені стосунки з матір’ю та сестрою — і вона була віддалена від Елісон, яка була наркозалежною в реабілітації.

Співачка Мерайя Керрі з мамою. Фото: соціальні мережі

"Моє серце розбите через те, що я втратила матір минулими вихідними. На жаль, за трагічним збігом подій моя сестра загинула того самого дня. Я щаслива, що змогла провести останній тиждень з мамою перед її смертю. Я ціную любов і підтримку всіх і повагу до моєї приватності в цей непростий час", — сказала співачка.

Більше інформації про причини смерті Патріції та Елісон не було.

Раніше стала відома причина смерті давньої партнерки Клінта Іствуда Крістіни Сандери. 94-річний актор і режисер, лауреат Оскара, підтвердив смерть Сандери. Пара перебувала у стосунках з 2014 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мама Шеннен Догерті висловилася про втрату доньки.