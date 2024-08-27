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Мэрайя Кэрри в один день сразу потеряла двух своих близких людей

27 августа 2024 07:36
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Мэрайя Кэрри в один день сразу потеряла двух своих ближайших людей
Певица Мэрайя Керри. Фото: instagram.com/mariahcarey/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Мэрайя Кэри рассказала, что ее мать и сестра умерли в один день. В своем заявлении 55-летняя певица объявила о смерти своей мамы, 87-летней Патрисии, и сестры Элисон.

Об этом пишет Daily Mail.

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На протяжении многих лет у Марии были напряженные отношения с матерью и сестрой — и она была отдалена от Элисон, наркозависимой в реабилитации.

 

Певица Мэрайя Керри с мамой
Певица Мэрайя Керри с мамой. Фото: социальные сети

 

"Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла мать в минувшие выходные. К сожалению, по трагическому стечению событий моя сестра погибла в тот же день. Я счастлива, что смогла провести последнюю неделю с мамой перед ее смертью. Я ценю любовь и поддержку всех и уважение к моей конфиденциальности в это непростое время", — сказала певица.

Больше информации о причинах смерти Патриции и Элисон не было.

Ранее стала известна причина смерти давней партнерши Клинта Иствуда Кристины Сандеры. 94-летний актер и режиссер, лауреат Оскара подтвердил смерть Сандеры. Пара находилась в отношениях с 2014 года.

Напомним, ранее мы писали, что мама Шеннен Догерти высказалась о потере дочери.

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08:02 Волынянин хотел дистанционно сообщить ТЦК об отсрочке, но там отказывали — что решил суд

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