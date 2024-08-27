Мэрайя Кэрри в один день сразу потеряла двух своих ближайших людей

Мэрайя Кэрри в один день сразу потеряла двух своих близких людей
Мэрайя Кэри рассказала, что ее мать и сестра умерли в один день. В своем заявлении 55-летняя певица объявила о смерти своей мамы, 87-летней Патрисии, и сестры Элисон.
Об этом пишет Daily Mail.
Мерайя Кэрри объявила о смерти матери
На протяжении многих лет у Марии были напряженные отношения с матерью и сестрой — и она была отдалена от Элисон, наркозависимой в реабилитации.
"Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла мать в минувшие выходные. К сожалению, по трагическому стечению событий моя сестра погибла в тот же день. Я счастлива, что смогла провести последнюю неделю с мамой перед ее смертью. Я ценю любовь и поддержку всех и уважение к моей конфиденциальности в это непростое время", — сказала певица.
Больше информации о причинах смерти Патриции и Элисон не было.
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