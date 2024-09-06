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Шеф-повар Гордон Рамзи поделился деталями аварии на велосипеде, в которой серьезно травмировался

6 сентября 2024 15:12
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Гордон Рамзи подробнее рассказал о своей аварии
Британский шеф-повар Гордон Рамзи. Фото: instagram.com/gordongram/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Британский шеф-повар Гордон Рамзи попал в ужасную аварию в июне 2024 года. Он рассказал, что стало причиной ДТП на велосипеде.

Об этом сообщает Page Six .

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Ведущий "Адской кухни" рассказал, что ехал на велосипеде, когда попал в "выбоину, похожую на кратер". От толчка его велосипед развернуло на 180 градусов, и он из него выпал. Рамзи обнаружил, что его шлем полностью треснул и был окровавлен. Шеф-повар признался, что у него ухудшилось зрение.

"Я, честно говоря, думал, что потеряю сознание", — вспомнил он инцидент.

Звездный шеф-повар позвонил своему помощнику Джастину Манделу, который вызвал скорую на место происшествия. После того, как он был доставлен в больницу, компьютерная томография показала, что он не сломал ни одной кости. Рамзи долгое время был вынужден проходить ежедневные лимфодренажные процедуры и физиотерапию, ведь из-за боли не мог даже самостоятельно одеться.

"Я даже не мог надеть свои носки и штаны. Джастин одевал меня утром. Я чувствовал себя д*лбаным 95-летним дедом. Просить 30-летнего парня одеть мои д*лбаные трусы было стыдно", — поделился он.

Шеф-повар Гордон Рамзи поделился деталями аварии на велосипеде, в которой серьезно травмировался - фото 1
Шлем Гордона Рамзи к аварии. Фото: instagram.com/gordongram/
Шеф-повар Гордон Рамзи поделился деталями аварии на велосипеде, в которой серьезно травмировался - фото 2
Шлем Гордона Рамзи после аварии. Фото: instagram.com/gordongram/
Шеф-повар Гордон Рамзи поделился деталями аварии на велосипеде, в которой серьезно травмировался - фото 3
Синяки Гордона Рамзи полученые при аварии на велосипеде. Фото: instagram.com/gordongram/

Напомним, мы раньше рассказывали, легендарный певец Элтон Джон частично потерял зрение. А также известный американский рэпер среди выступления потерял сознание и умер.

велосипеды авария зарубежные звезды шеф-повар

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