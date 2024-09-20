Зірки Голлівуду, які без акторської освіти досягли успіху

Британський актор Джейсон Стейтем на прем'єрі фільму "Форсаж-8" у Нью-Йорку в 2017 році. Фото: Pinterest

У світі є багато випадків, коли освіта — це не головне, і деякі люди йдуть геть іншим шляхом, хоча вивчилися на іншу професію. Це довели і деякі голлівудські зірки, які стали шалено популярними, не маючи при цьому акторської освіти, а про кого йдеться, читайте нижче.

Новини.LIVE розповідає про цих акторів.

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Том Круз

Сьогодні Том Круз є одним з найвідоміших світових акторів, а колись він хотів стати священиком. Свою першу роль чоловік отримав ще у початковій школі, коли зіграв у імпровізованій виставі. Коли він ще раз взяв участь у виставі, йому сподобалося це, тому він вирушив до Нью-Йорка і Лос-Анджелеса на перші проби. З того часу і почався успіх Тома Круза у великому кіні.

Том Круз на Каннському кінофестивалі у Франції у 2022 році. Фото: The Independent

Джонні Депп

Колись Джонні Депп був доволі замкнутою дитиною і мріяв розпочати музичну кар’єру. Коли йому було 20 років, він одружився і вимушений був зі своєю сім’єю буквально виживати на маленькі гроші. Згодом дружина Джонні Деппа познайомила його з Ніколасом Кейджем, який допоміг йому потрапити у фільм жахів "Кошмар на вулиці В'язів".

Джонні Депп на вечірці Dior у Франції у 2023 році. Фото: Pinterest

Джейсон Стейтем

Свого часу Джейсон Стейтем працював дайвером у збірній, був фотомоделлю і навіть продавцем на чорному ринку. Власник фірми, яку рекламував тоді Джейсон, став продюсером фільму Гая Річі "Карти, гроші й два стволи" і запропонував йому взяти Джейсона Стейтема на одну з ролей.

Джейсон Стейтем на прем'єрі фільму "Форсаж-7" у Лос-Анджелесі в 2015 році. Фото: Pinterest

Бред Пітт

В юності Бред Пітт навчався на журналіста в університеті, час від часу знімаючись у театральних виставах. За місяць до випуску хлопець пішов з університету і вирушив до Лос-Анджелеса, щоб розпочати кар’єру актора. Він постійно говорив батькам, що навчається дизайну, а сам ходив на різні прослуховування. Спочатку Бреда Пітта брали на ролі здебільшого через його зовнішність, а його дебют у кіно відбувся у фільмі "Гострий клас".

Бред Пітт на прем'єрі фільму "До зірок" у Лос-Анджелесі в 2019 році. Фото: The Mirror

Джим Керрі

У дитинстві чоловік жив у фургоні та навіть пішов зі школи, щоб почати працювати. Ще з маленьких років Джим Керрі любив виступати на публіку, тому згодом повернувся до цього життя, зайнявся стендапом і переїхав до Лос-Анджелеса, де подружився зі співачкою Ліндою Ронстандт, яка допомогла йому потрапити до Голлівуду. Однак у 2022 році він вирішив закінчити кар’єру актора.

Джим Керрі на прем'єрі шоу "Я вмираю тут" у Лос-Анджелесі в 2017 році. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Бред Пітт хоче переїхати до США через проблеми з дітьми.

Раніше ми розповідали про те, що відомий актор Том Круз підігрів чутки про стосунки з відомою співачкою.

Також ми повідомляли про те, що знаменитий актор Джим Керрі виставив свій будинок на продаж.