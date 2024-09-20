Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Безумный успех без диплома — ТОП-5 звезд Голливуда, которые не имеют актерского образования arrow

Безумный успех без диплома — ТОП-5 звезд Голливуда, которые не имеют актерского образования

20 сентября 2024 23:50
Никита Шевченко - Редактор
Звезды Голливуда, которые без актерского образования достигли успеха
Британский актер Джейсон Стейтем на премьере фильма "Форсаж-8" в Нью-Йорке в 2017 году. Фото: Pinterest
Никита Шевченко - Редактор

В мире есть много случаев, когда образование — это не главное, и некоторые люди идет другим путем, хотя выучились на другую профессию. Это доказали и некоторые голливудские звезды, которые стали безумно популярными, не имея при этом актерского образования, а о ком идет речь, читайте ниже.

Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.

Читайте также:

Звезды Голливуда без актерского образования

Том Круз

Сегодня Том Круз является одним из самых известных мировых актеров, а когда-то он хотел стать священником. Свою первую роль мужчина получил еще в начальной школе, когда сыграл в импровизированном спектакле. Когда он еще раз принял участие в спектакле, ему понравилось это, поэтому он отправился в Нью-Йорк и Лос-Анджелес на первые пробы. С этого времени и начался успех Тома Круза в большом кино.

Том Круз
Том Круз на Каннском кинофестивале во Франции в 2022 году. Фото: The Independent

Джонни Депп

Когда-то Джонни Депп был довольно замкнутым ребенком и мечтал начать музыкальную карьеру. Когда ему было 20 лет, он женился и был вынужден со своей семьей буквально выживать на маленькие деньги. Впоследствии жена Джонни Деппа познакомила его с Николасом Кейджем, который помог ему попасть в фильм ужасов "Кошмар на улице Вязов".

Джонни Депп
Джонни Депп на вечеринке Dior во Франции в 2023 году. Фото: Pinterest

Джейсон Стейтем

В свое время Джейсон Стейтем работал дайвером в сборной, являлся фотомоделью и даже продавцом на черном рынке. Собственник фирмы, которую рекламировал тогда Джейсон, стал продюсером фильма Гая Ричи "Карты, деньги и два ствола" и предложил ему взять Джейсона Стейтема на одну из ролей.

Джейсон Стейтем
Джейсон Стейтем на премьере фильма "Форсаж-7" в Лос-Анджелесе в 2015 году. Фото: Pinterest

Брэд Питт

В юности Брэд Питт учился на журналиста в университете, время от времени снимаясь в театральных представлениях. За месяц до выпуска парень ушел из университета и отправился в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру актера. Он постоянно говорил родителям, что учится дизайну, а сам ходил на разные прослушивания. Сначала Брэда Питта брали на роли в основном из-за его внешности, а его дебют в кино состоялся в фильме "Острый класс".

Брэд Питт
Брэд Питт на премьере фильма "К звездам" в Лос-Анджелесе в 2019 году. Фото: The Mirror

Джим Кэрри

В детстве мужчина жил в фургоне и даже ушел из школы, чтобы начать работать. Еще с маленьких лет Джим Кэрри любил выступать на публику, поэтому впоследствии вернулся к этой жизни, занялся стендапом и переехал в Лос-Анджелес, где подружился с певицей Линдой Ронстандт, которая помогла ему попасть в Голливуд. Однако в 2022 году он решил закончить карьеру актера.

Джим Керри
Джим Кэрри на премьере шоу "Я умираю здесь" в Лос-Анджелесе в 2017 году. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что актер Брэд Питт хочет переехать в США из-за проблем с детьми.

Ранее мы рассказывали, что известный актер Том Круз подогрел слухи об отношениях с известной певицей.

Также мы сообщали о том, что знаменитый актер Джим Кэрри выставил свой дом на продажу.

Брэд Питт Том Круз Джонни Депп Голливуд Джейсон Стэйтем Джим Керри

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:33 В Харькове растет количество жертв российского обстрела — что известно на данный момент

00:30 Мобилизация офицеров запаса — кого из них ТЦК не имеет права мобилизовать

00:17 Горбунов анонсировал новый украинский фильм "Поезд в 31 декабря"

00:04 Недалеко от Южноукраинской АЭС три дня подряд летали вражеские беспилотники — МАГАТЭ

00:04 Магучих снова номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы — кто будет ей противостоять

20 сентября 2024

23:58 Ермак обсудил имплементацию Формулы мира с советником президента ЮАР

23:53 В Сумской области судили многодетного отца, который после возвращения из Польши отказался воевать

23:45 Россияне нанесли три удара по Харькову — среди пострадавших ребенок

23:29 Представитель ООН объяснила, сколько времени займет разминирование Украины

Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

00:33 В Харькове растет количество жертв российского обстрела — что известно на данный момент

00:30 Мобилизация офицеров запаса — кого из них ТЦК не имеет права мобилизовать

00:17 Горбунов анонсировал новый украинский фильм "Поезд в 31 декабря"

00:04 Недалеко от Южноукраинской АЭС три дня подряд летали вражеские беспилотники — МАГАТЭ

00:04 Магучих снова номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы — кто будет ей противостоять

20 сентября 2024

23:58 Ермак обсудил имплементацию Формулы мира с советником президента ЮАР

23:53 В Сумской области судили многодетного отца, который после возвращения из Польши отказался воевать

23:45 Россияне нанесли три удара по Харькову — среди пострадавших ребенок

23:29 Представитель ООН объяснила, сколько времени займет разминирование Украины

22:47 В Харькове раздались громкие взрывы

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации