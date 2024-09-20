Звезды Голливуда, которые без актерского образования достигли успеха

Британский актер Джейсон Стейтем на премьере фильма "Форсаж-8" в Нью-Йорке в 2017 году. Фото: Pinterest

В мире есть много случаев, когда образование — это не главное, и некоторые люди идет другим путем, хотя выучились на другую профессию. Это доказали и некоторые голливудские звезды, которые стали безумно популярными, не имея при этом актерского образования, а о ком идет речь, читайте ниже.

Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.

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Том Круз

Сегодня Том Круз является одним из самых известных мировых актеров, а когда-то он хотел стать священником. Свою первую роль мужчина получил еще в начальной школе, когда сыграл в импровизированном спектакле. Когда он еще раз принял участие в спектакле, ему понравилось это, поэтому он отправился в Нью-Йорк и Лос-Анджелес на первые пробы. С этого времени и начался успех Тома Круза в большом кино.

Том Круз на Каннском кинофестивале во Франции в 2022 году. Фото: The Independent

Джонни Депп

Когда-то Джонни Депп был довольно замкнутым ребенком и мечтал начать музыкальную карьеру. Когда ему было 20 лет, он женился и был вынужден со своей семьей буквально выживать на маленькие деньги. Впоследствии жена Джонни Деппа познакомила его с Николасом Кейджем, который помог ему попасть в фильм ужасов "Кошмар на улице Вязов".

Джонни Депп на вечеринке Dior во Франции в 2023 году. Фото: Pinterest

Джейсон Стейтем

В свое время Джейсон Стейтем работал дайвером в сборной, являлся фотомоделью и даже продавцом на черном рынке. Собственник фирмы, которую рекламировал тогда Джейсон, стал продюсером фильма Гая Ричи "Карты, деньги и два ствола" и предложил ему взять Джейсона Стейтема на одну из ролей.

Джейсон Стейтем на премьере фильма "Форсаж-7" в Лос-Анджелесе в 2015 году. Фото: Pinterest

Брэд Питт

В юности Брэд Питт учился на журналиста в университете, время от времени снимаясь в театральных представлениях. За месяц до выпуска парень ушел из университета и отправился в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру актера. Он постоянно говорил родителям, что учится дизайну, а сам ходил на разные прослушивания. Сначала Брэда Питта брали на роли в основном из-за его внешности, а его дебют в кино состоялся в фильме "Острый класс".

Брэд Питт на премьере фильма "К звездам" в Лос-Анджелесе в 2019 году. Фото: The Mirror

Джим Кэрри

В детстве мужчина жил в фургоне и даже ушел из школы, чтобы начать работать. Еще с маленьких лет Джим Кэрри любил выступать на публику, поэтому впоследствии вернулся к этой жизни, занялся стендапом и переехал в Лос-Анджелес, где подружился с певицей Линдой Ронстандт, которая помогла ему попасть в Голливуд. Однако в 2022 году он решил закончить карьеру актера.

Джим Кэрри на премьере шоу "Я умираю здесь" в Лос-Анджелесе в 2017 году. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что актер Брэд Питт хочет переехать в США из-за проблем с детьми.

Ранее мы рассказывали, что известный актер Том Круз подогрел слухи об отношениях с известной певицей.

Также мы сообщали о том, что знаменитый актер Джим Кэрри выставил свой дом на продажу.