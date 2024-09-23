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Серіалу "Друзі" вже 30 років — в чому головна ідея комедії?

23 вересня 2024 04:47
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Серіалу Друзі 30 років — в чому його сенс
Герої серіалу "Друзі". Фото: popaxiom.com
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Надзвичайно популярний серіал "Друзі" вперше вийшов в ефір 30 років тому, а саме 22 вересня 1994 року. Він був не просто комедією, а мав сенс і приніс новий спосіб життя в мейнстрим.

Про це повідомляє BBC News.

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З чого почався серіал

Вже на третій хвилині пілотної серії "Друзів" глядачі знайомляться з героїнею Рейчел Грін у виконанні Дженніфер Еністон, коли вона, одягнена у весільну сукню, несподівано з'являється в знаменитій кав'ярні Central Perk. Вона втекла зі свого весілля, залишивши нареченого-ортодонта Баррі.

Рейчел полишає своє передбачуване життя вдома в пошуках чогось нового у великому місті. Пізніше, в тому ж епізоді, вона сидить на кухні у своєї шкільної подруги Моніки Геллер, а друзі переконують її перерізати кредитні картки, що оплачувалися її батьком.

Цей момент стає символом розриву зі старим життям і початком нового, в якому Рейчел оточена Монікою, Фібі, Чендлером, Джої та Россом.

"Ласкаво просимо в реальний світ. Це відстій. Але тобі сподобається", — сказала Моніка.

Серіалу "Друзі" вже 30 років — в чому головна ідея комедії? - фото 1
Герої серіалу. Фото: NBC

У цьому першому епізоді, прем'єра якого відбулася рівно 30 років тому, "Друзі" одразу дали глядачам зрозуміти, про що буде це шоу.

Розірвані шлюби (або, як у випадку Росса, такі, що закінчилися майже одразу після початку). Батьки, яких майже не видно на екрані. Лише шість молодих людей, яким трохи за двадцять, і які намагаються розібратися в стосунках, роботі та житті. Вони не знають, куди йдуть, але це їх особливо не турбує.

Серіалу "Друзі" вже 30 років — в чому головна ідея комедії? - фото 2
Герої серіалу. Фото: NBC

Зокрема, у 1993 році Марта Кауфман і Девід Крейн представили свій серіал про групу друзів для NBC — каналу, який шукав проект, здатний зацікавити молоду міську аудиторію.

Як зазначає Сол Аустерліц у книзі "Все ще друзі", де детально описана історія створення серіалу, NBC прагнула відтворити успіх "Сайнфельда", який також показував життя групи друзів у Нью-Йорку.

Незабаром Кауфман і Крейн переїхали до Лос-Анджелеса, залишивши своє коло друзів у Нью-Йорку. Спостерігаючи за молодими людьми, які невимушено проводили час у кав'ярнях Каліфорнії, вони і вигадали концепцію серіалу.

Їхня ідея була простою: "це серіал про дружбу, бо коли ти сам у великому місті, твої друзі стають твоєю родиною".

Навіщо потрібні друзі

Вже на початку серіалу "Друзі" стає ясно, чому шість головних персонажів так потрібні один одному.

У другому епізоді Фібі згадує про самогубство своєї матері, а Рейчел дізнається, що її батьки розлучаються.

Батьки Геллерів, коли приходять у гості, засипають Росса компліментами, але постійно принижують Моніку.

Згодом у серіалі Джоуї дізнається, що його батько зраджує його матері, а Чендлер зізнається, що його батьки оголосили про розлучення під час вечері на День подяки, коли йому було лише дев'ять років.

В епізоді на День подяки, коли всі плани героїв руйнуються, і вони їдять смажений сир у квартирі Моніки, стає зрозуміло: рідні можуть бути складними та ненадійними, але саме на друзів можна покластися.

"Ніхто цього не обирав", — каже Джої. І все ж тепер вони завжди будуть святкувати разом.

BBC зазначає, що багато аспектів "Друзів" здавалися нереалістичними. Зокрема, дорослі, які не працюють в офісах, але живуть у просторих квартирах у самому центрі Нью-Йорка. Однак ідея створення альтернативної сім'ї з друзів знайшла відгук у глядачів.

Після того, як кількість розлучень досягла піку в попереднє десятиліття, багато молодих людей, що дорослішали у 90-х, виросли в розбитих сім'ях і не поспішали одружуватися самі.

Дорослішання

"Складні стосунки з батьками, які присутні у "Друзях", підкреслюють процес дорослішання героїв, і це частина привабливості серіалу . Коли ти дорослішаєш і маєш проблеми з батьками, ти звертаєшся за підтримкою до друзів. Це універсальна тема", — зазначає Ніл Юен, старший викладач Школи медіа та кіно Вінчестерського університету.

Герої в свої двадцять з лишком застигли між підлітковим і дорослим життям: занадто дорослі, щоб жити з батьками, але ще надто молоді для створення власної сім'ї. Друзі заповнювали цю порожнечу як у реальному житті, так і на екрані. Через труднощі в стосунках, кар'єрні зміни, весілля, розлучення, народження дітей і конфлікти з батьками шестеро друзів залишалися поруч один з одним, навіть коли їхні стосунки змінювалися від дружніх до романтичних і назад.

Серіалу "Друзі" вже 30 років — в чому головна ідея комедії? - фото 3
Герої серіалу. Фото: NBC

Ідея друзів як нової сім’ї не була єдиним викликом, який шоу кинуло суспільним нормам. За 10 сезонів у сюжетах серіалу порушувалися теми одностатевих шлюбів, безпліддя, усиновлення, сурогатного материнства та самотнього батьківства.

Не завжди це вдавалося зробити правильно — виникало чимало критики щодо певних аспектів, зокрема щодо трансгендерного батька Чендлера. Кауфман зізналася, що трансфобні жарти та зображення Хелени, яку виконала Кетлін Тернер, — це те, що вона хотіла б змінити, якби мала можливість.

Шоу вміло поєднувати прогресивність і регресивність. Попри недостатню різноманітність, серіал показав кілька міжрасових стосунків. Гомосексуалізм іноді використовувався як привід для жартів, але вже у другому сезоні "Друзі" стали одним із перших американських ситкомів, де показали одностатеве весілля — і в ньому навіть з'явилася активістка ЛГБТ-спільноти Кендіс Ґінгріч.

"Що цікаво в "Друзях", так це те, що вони торкаються культурних проблем, роблячи це у формі легкої комедії. Вони порушували ці питання для широкої аудиторії", — розповіла Юен.

Серіалу "Друзі" вже 30 років — в чому головна ідея комедії? - фото 4
Герої серіалу. Фото: Instagram @mleblanc

Попри те, що "Друзі" розширювали уявлення про те, як може виглядати сім’я, традиційні цінності врешті взяли гору. У фіналі 2004 року Рейчел відмовляється від кар'єрних амбіцій, щоб повернутися до Росса та разом виховувати їхню доньку. Моніка і Чендлер здійснюють свою мрію про дітей та переїжджають до передмістя. Фібі виходить заміж за Майка. Лише Джоуї залишається самотнім, що зручно для спін-оффу, який мав з'явитися після закінчення серіалу.

Багато серіалів намагалися повторити успіх "Друзів", але жоден не досяг такого результату.

Навіть сьогодні "Друзі" продовжують приваблювати нову аудиторію, особливо серед підлітків. У 2018 та 2019 роках серіал став найпопулярнішим у Великій Британії. Також повідомлялося, що він очолив стрімінгові чарти США після смерті Метью Перрі в жовтні 2023 року.

Молодшим глядачам може бути важко уявити світ, де друзі збираються разом щодня фізично, а не онлайн.

"Я думаю, що "Друзі" відображають наше відчуття тривоги та роз'єднаності. Вони пропонують фантазію про частину вашого життя, де можна годинами проводити час з друзями без турбот", — каже Юен.

На телевізійному фестивалі Tribeca у 2019 році Марта Кауфман зазначила, що цей період у житті минає: "Це шоу про час, коли ваші друзі — це ваша родина. І коли у вас з'являється власна сім'я, це змінюється", — сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що зірка "Друзів" Метт Леблан вперше за багато місяців з'явився на публіці.

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