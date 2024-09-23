Сериалу Друзья 30 лет — в чем его смысл

Герои сериала "Друзья". Фото: popaxiom.com

Чрезвычайно популярный сериал "Друзья" в первый раз вышел в эфир 30 лет назад, а именно 22 сентября 1994 года. Он был не просто комедией, а имел смысл и принес новый способ жизни в мейнстрим.

Об этом сообщает BBC News.

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С чего начался сериал

Уже на третьей минуте пилотной серии "Друзей" зрители знакомятся с героиней Рэйчел Грин в исполнении Дженнифер Энистон, когда она, одетая в свадебное платье, неожиданно появляется в знаменитом кафе Central Perk. Она убежала из своей свадьбы, оставив жениха-ортодонта Барри.

Рэйчел покидает свою предсказуемую жизнь дома в поисках чего-то нового в большом городе. Позже, в том же эпизоде, она сидит на кухне у своей школьной подруги Моники Геллер, а друзья убеждают ее перерезать кредитные карты, оплачиваемые ее отцом.

Этот момент становится символом разрыва со старой жизнью и началом нового, в котором Рэйчел окружена Моникой, Фиби, Чендлером, Джои и Россом.

"Добро пожаловать в реальный мир. Это отстой. Но тебе понравится", — сказала Моника.

Герои сериала. Фото: NBC

В этом первом эпизоде, премьера которого состоялась ровно 30 лет назад, "Друзья" сразу дали зрителям понять, о чем будет это шоу.

Разорванные браки (или, как в случае Росса, закончившиеся почти сразу после начала). Родители, которые почти не видны на экране. Только шесть молодых людей, которым чуть больше двадцати, и пытающихся разобраться в отношениях, работе и жизни. Они не знают, куда идут, но это их особо не беспокоит.

Герои сериала. Фото: NBC

В частности, в 1993 году Марта Кауфман и Дэвид Крейн представили свой сериал о группе друзей для NBC — каналу, который искал проект, способный заинтересовать молодую городскую аудиторию.

Как отмечает Сол Аустерлиц в книге "Все еще друзья", где подробно описана история создания сериала, NBC стремилась воспроизвести успех "Сайнфельда", также показывавшего жизнь группы друзей в Нью-Йорке.

Вскоре Кауфман и Крейн переехали в Лос-Анджелес, оставив свой круг друзей в Нью-Йорке. Наблюдая за молодыми людьми, которые непринужденно проводили время в кафе Калифорнии, они и придумали концепцию сериала.

Их идея была простой: "Это сериал о дружбе, потому что когда ты сам в большом городе, твои друзья становятся твоей семьей".

Зачем нужны друзья

Уже в начале сериала "Друзья" становится ясно, почему шесть главных персонажей так нужны друг другу.

Во втором эпизоде Фиби упоминает о самоубийстве своей матери, а Рэйчел узнает, что ее родители расстаются.

Родители Геллеров, когда приходят в гости, засыпают Росса комплиментами, но постоянно унижают Монику.

Впоследствии в сериале Джоуи узнает, что его отец изменяет его матери, а Чендлер признается, что его родители объявили о разводе во время ужина в День благодарения, когда ему было всего девять лет.

В эпизоде на День благодарения, когда все планы героев рушатся, и они едят жареный сыр в квартире Моники, становится понятно: родные могут быть сложными и ненадежными, но именно на друзей можно положиться.

"Никто этого не выбирал", — говорит Джои. И все-таки теперь они всегда будут праздновать вместе.

BBC отмечает, что многие аспекты "Друзей" казались нереалистичными. В частности, взрослые, не работающие в офисах, но живущие в просторных квартирах в самом центре Нью-Йорка. Однако идея создания альтернативной семьи из друзей нашла отклик у зрителей.

После того, как количество разводов достигло пика в предыдущее десятилетие, многие взрослевшие в 90-е молодые люди выросли в разбитых семьях и не спешили жениться сами.

Взросление

"Сложные отношения с родителями, которые присутствуют в "Друзьях", подчеркивают процесс взросления героев, и это часть привлекательности сериала. Когда ты взрослеешь и у тебя проблемы с родителями, ты обращаешься за поддержкой к друзьям. Это универсальная тема", — отмечает Нил Юэн, старший преподаватель Школы медиа и кино Винчестерского университета.

Герои в свои двадцать с лишним застыли между подростковой и взрослой жизнью: слишком взрослые, чтобы жить с родителями, но еще слишком молоды для создания собственной семьи. Друзья заполняли эту пустоту как в реальной жизни, так и на экране. Из-за трудностей в отношениях, карьерных перемен, свадьбы, развода, рождения детей и конфликтов с родителями шесть друзей оставались рядом друг с другом, даже когда их отношения менялись от дружеских к романтическим и обратно.

Герои сериала. Фото: NBC

Идея друзей как новой семьи не являлась единственным вызовом, который шоу бросило общественным нормам. За 10 сезонов в сюжетах сериала поднимались темы однополых браков, бесплодия, усыновления, суррогатного материнства и одинокого отцовства.

Не всегда это удавалось сделать правильно — возникало немало критики по определенным аспектам, в частности, по трансгендерному отцу Чендлеру. Кауфман призналась, что трансфобные шутки и изображения Хелены, которую выполнила Кэтлин Тернер — это то, что она хотела бы изменить, если бы имела возможность.

Шоу умело совмещать прогрессивность и регрессивность. Несмотря на недостаточное разнообразие, сериал показал несколько межрасовых отношений. Гомосексуализм иногда использовался как повод для шуток, но уже во втором сезоне "Друзья" стали одним из первых американских ситкомов, где показали однополую свадьбу — и в ней даже появилась активистка ЛГБТ-сообщества Кэндис Гингрич.

"Что интересно в "Друзьях", так это то, что они затрагивают культурные проблемы, делая это в форме легкой комедии. Они поднимали эти вопросы для широкой аудитории", — рассказала Юэн.

Герои сериала. Фото: Instagram @mleblanc

Несмотря на то, что "Друзья" расширяли представление о том, как может выглядеть семья, традиционные ценности наконец-то взяли верх. В финале 2004 года Рэйчел отказывается от карьерных амбиций, чтобы вернуться к Росс и вместе воспитывать их дочь. Моника и Чендлер осуществляют свою мечту о детях и переезжают в пригород. Фиби выходит замуж за Майка. Лишь Джоуи остается одиноким, что удобно для спин-оффа, который должен появиться после окончания сериала.

Многие сериалы пытались повторить успех "Друзей", но ни один не достиг такого результата.

Даже сегодня "Друзья" продолжают привлекать новую аудиторию, особенно среди подростков. В 2018 и 2019 годах сериал стал самым популярным в Великобритании. Также сообщалось, что он возглавил стриминговые чарты США после смерти Мэтью Перри в октябре 2023 года.

Младшим зрителям может быть сложно представить мир, где друзья собираются вместе каждый день физически, а не онлайн.

"Я думаю, что "Друзья" отражают наше чувство тревоги и разобщенности. Они предлагают фантазию о части вашей жизни, где можно часами проводить время с друзьями без забот", — говорит Юэн.

На телевизионном фестивале Tribeca в 2019 году Марта Кауфман отметила, что этот период в жизни проходит: "Это шоу о времени, когда ваши друзья — это ваша семья. И когда у вас появляется собственная семья, это меняется", — сказала она.

Напомним, недавно мы писали, что звезда "Друзей" Мэтт Леблан впервые за многие месяцы появился на публике.