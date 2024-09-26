Олексію Паніну загрожує колонія в РФ за підтримку України

Сергія Паніна в Росії заочно засудили до шести років колонії
Скандально відомого російського актора Олексія Паніна в РФ "заочно" засудили до семи років колонії. Його звинувачують в тому, що він підтримав підрив Кримського мосту восени 2022 року.
Про це повідомляють росЗМІ.
Олексію Паніну загрожує в'язниця в РФ
Другий Західний окружний військовий суд заочно засудив актора Олексія Паніна до шести років колонії за начебто публічне виправдання тероризму в інтернеті. Артиста звинувачують у тому, що він публічно підтримав підрив Кримського мосту у жовтні 2022 року.
Росфінмоніторинг вніс його до списку терористів і екстремістів.
Панін з початку повномасштабної війни РФ проти України відверто виступає проти кривавого режиму Путіна. Нині він переїхав до США.
Нагадаємо, Філіп Кіркоров вивіз своїх дітей з Росії. А також українці ошукали Ларису Доліну на 150 млн рублів.
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