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Сергія Паніна в Росії заочно засудили до шести років колонії

26 вересня 2024 21:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Олексію Паніну загрожує колонія в РФ за підтримку України
Російський актор Олексій Панін. Фото: росЗМІ
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Скандально відомого російського актора Олексія Паніна в РФ "заочно" засудили до семи років колонії. Його звинувачують в тому, що він підтримав підрив Кримського мосту восени 2022 року.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Другий Західний окружний військовий суд заочно засудив актора Олексія Паніна до шести років колонії за начебто публічне виправдання тероризму в інтернеті. Артиста звинувачують у тому, що він публічно підтримав підрив Кримського мосту у жовтні 2022 року.

Росфінмоніторинг вніс його до списку терористів і екстремістів.

Сергія Паніна в Росії заочно засудили до шести років колонії - фото 1
Російський актор Олексій Панін. Фото: instagram.com/alexeypaninn/

Панін з початку повномасштабної війни РФ проти України відверто виступає проти кривавого режиму Путіна. Нині він переїхав до США.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров вивіз своїх дітей з Росії. А також українці ошукали Ларису Доліну на 150 млн рублів.

росія суд терористи в'язниця російські зірки

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