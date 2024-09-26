Алексею Панину грозит колония в РФ за поддержку Украины

Российский актер Алексей Панин. Фото: росСМИ

Скандально известного российского актера Алексея Панина в РФ "заочно" приговорили к семи годам колонии. Он обвиняется в том, что поддержал подрыв Крымского моста осенью 2022 года.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии за якобы публичное оправдание терроризма в интернете. Артист обвиняется в том, что он публично поддержал подрыв Крымского моста в октябре 2022 года.

Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.

Российский актер Алексей Панин. Фото: instagram.com/alexeypaninn/

Панин с начала полномасштабной войны РФ против Украины откровенно выступает против кровавого режима Путина. Сейчас он переехал в США.

Напомним, Филипп Киркоров вывез своих детей из России. А также украинцы обманули Ларису Долину на 150 млн рублей.