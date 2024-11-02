Ахтем Сеітаблаєв висловився про можливу мобілізацію окупантами свого сина в Криму

Військовослужбовець, режисер Ахтем Сеітаблаєв. Фото: Facebook/akhtemseit

В українського актора, режисера Ахтема Сеітаблаєва, який захищає країну в лавах ЗСУ, запитали про одного з синів. А саме Селіма, який живе в окупованому Криму.

Відповідне інтерв’ю з’явилось в виданні "Апостроф".

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В повернення окупованого Криму лише політичним шляхом Сеітаблаєв не вірить. На його думку, не обійдеться без наземної військової операції.

"За усіма постулатами і за правдою життя, військовою в тому числі, місто або територія загалом вважаються звільненими, коли туди ступає нога піхотинця", — заявив Сеітаблаєв.

Військовослужбовець, режисер Ахтем Сеітаблаєв. Фото: Facebook/akhtemseit

Своє особисте життя захисник України особливо не афішує. В нього четверо дітей: дочки Назлі, Сафіє та сини Селім, Анатолій. Селім живе на окупованому півострові і має російське громадянство, без якого проживання в Криму в нинішніх умовах неможливе.

В Сеітаблаєва поцікавились, чи боїтеся він, що під час наступу українських військ на півострів Селіма мобілізують і відправлять на фронт. Ахтем зазначив, що, на жаль, така можливість існує.

"Але я знаю свого сина. І я знаю, як він вчинить", — сказав Сеітаблаєв.

На уточнення журналіста, що саме зробить Селім, військовослужбовець не став відповідати. Втім пояснив свою причину такої позиції, яка є цілком логічною в умовах війни, яка триває з 2014 року.

"Ви хочете, щоб це прочитали оті, хто в Криму? Це не смішно", — підсумував Сеітаблаєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сеітаблаєв вперше заговорив про смерть батька в окупованому Криму. Також ми розповідали, що Ахтем Сеітаблаєв висловився про суперечку з Володимиром Зеленським.