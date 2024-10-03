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Ахтем Сеітаблаєв вперше заговорив про смерть батька в окупованому Криму

3 жовтня 2024 21:55
Валерія Соколенко - Редактор
Ахтем Сеітаблаєв втратив батька в Криму — деталі
Український актор, режисер та військовий Ахтем Сеітаблаєв. Фото: instagram.com/akhtemseit
Валерія Соколенко - Редактор

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв поділився трагічними новинами. Він вперше заговорив про смерть батька. Його не стало у серпні минулого року. Тато актора так і не наважився виїхати з окупованого Криму.

Про це режисер розповів в інтерв'ю Oboz.ua.

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Ахтем Сеітаблаєв втратив батька в Криму

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв вперше зізнався, що втратив батька. Він помер в окупованому Криму ще в серпні минулого року. Режисер неодноразово намагався вмовити його виїхати з півострова, однак той відмовлявся.

"Я пропонував батькам, яких вже, на жаль, немає, виїхати. Вони відповідали: "Сину, ми не для того приїхали, щоб знову виїжджати. Нехай їдуть вони". Тато помер в серпні минулого року", — розповів режисер.

Ахтем Сеітаблаєв з мамою
Ахтем Сеітаблаєв з покійною мамою. Фото: instagram.com/seitablaiev

Мама Ахтема Сеітаблаєва померла в липні 2021 року. Вона мала освіту акторки, однак не працювала в театрі. Свою першу роль рідна людина режисера зіграла в його фільмі "Хайтарма".

"Мама померла в липні 2021 року. Моя мама — актриса, але ніколи не працювала за фахом. Я її знімав у своїй картині "Хайтарма" — це була її перша роль. Вона мені довіряла як режисеру, вже на той момент вірила, що її син — професіонал", — поділився режисер.

Нагадаємо, режисер Ахтем Сеітаблаєв пригадав, як вступив у суперечку з Володимиром Зеленським. Також актор скасував весілля зі своєю коханою дівчиною.

Крим смерть Ахтем Сеітаблаєв українські зірки батьки

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