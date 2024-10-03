Украинский актер, режиссер и военный Ахтем Сеитаблаев. Фото: instagram.com/akhtemseit

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев поделился трагическими новостями. Он впервые заговорил о смерти отца. Его не стало в августе прошлого года. Папа актера так и не решился уехать из оккупированного Крыма.

Об этом режиссер рассказал в интервью Oboz.ua.

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Ахтем Сеитаблаев потерял отца в Крыму

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев впервые признался, что потерял отца. Он скончался в оккупированном Крыму еще в августе прошлого года. Режиссер не раз пытался уговорить его выехать с полуострова, однако тот отказывался.

"Я предлагал родителям, которых уже, к сожалению, нет, уехать. Они отвечали: "Сын, мы не для того приехали, чтобы снова уезжать. Пусть едут они". Папа умер в августе прошлого года", — рассказал режиссер.

Ахтем Сеитаблаев с усопшей мамой. Фото: instagram.com/seitablaiev

Мама Ахтема Сеитабаева скончалась в июле 2021 года. Она имела образование актрисы, но не работала в театре. Свою первую роль родной человек режиссера сыграл в его фильме "Хайтарма".

"Мама умерла в июле 2021 года. Моя мама — актриса, но никогда не работала по специальности. Я ее снимал в своей картине "Хайтарма" — это была ее первая роль. Она мне доверяла как режиссеру, уже на тот момент верила, что ее сын — профессионал", — поделился режиссер.

Напомним, режиссер Ахтем Сеитаблаев вспомнил, как вступил в спор с Владимиром Зеленским. Также актер упразднил свадьбу со своей любимой девушкой.