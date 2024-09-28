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Ахтем Сеітаблаєв висловився про суперечку з Володимиром Зеленським

28 вересня 2024 14:00
Валерія Соколенко - Редактор
Ахтем Сеітаблаєв висловився про суперечку з Володимиром Зеленським — відео
Український актор Ахтем Сеітаблаєв. Фото: скриншот
Валерія Соколенко - Редактор

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв висловився про президента Володимира Зеленського. Він пригадав конфлікт, який стався на знімальному майданчику ще до його рішення стати очільником держави.

Про це артист розповів Славі Дьоміну.

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Сеітаблаєв розповів, як Зеленський відстоював гімн України

Актор та нині військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв познайомився з Володимиром Зеленським ще у 2012 році. Тоді нинішній президент був одним з продюсерів серіалу "Чемпіони з підворіття. Ахтем — режисував цей проєкт. 

Під час зйомок виникла ідея поставити на кінець однієї з серій гімн України. Чимало творців проєкту протестували проти цього, однак Володимир Зеленський підтримав і відстояв це рішення.

"І от саме він, сьогоднішній президент, був єдиною людиною, яка сказала: "Стоп. Значить, буде гімн України". З ним почали сперечатися і так далі. І я вперше тоді почув, який він може бути безкомпромісним. Він сказав пару таких нецензурних слів", – розповів Ахтем.

Водночас Сеітаблаєв зізнався, що раніше не підтримував Зеленського, як президента. Втім після того, як побував у війську, змінив свою думку.

"Я не допускаю можливості в тому числі собі, як військовослужбовцю країни, яка знаходиться в стані війни, не довіряти своєму верховному головнокомандувачу. Як би це пафосно не звучало. І я бачу зміни. Зміни від романтичного уявлення про те, як все може бути. До реальності", — наголосив чоловік.

Ахтем Сеітаблаєв підтримує Володимира Зеленського. Фото: телеканал 1+1
Ахтем Сеітаблаєв підтримує Володимира Зеленського. Фото: телеканал 1+1

Нагадаємо, актор Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля зі своєю коханою через складнощі. Також він висловився щодо проблем, які виникають, коли ветерани повертаються до цивільного життя.

Володимир Зеленський війна конфлікт Ахтем Сеітаблаєв президент

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У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

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