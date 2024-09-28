Ахтем Сеитаблаев высказался о споре с Владимиром Зеленским

Ахтем Сеитаблаев высказался о конфликте с Владимиром Зеленским
Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев высказался о президенте Владимире Зеленском. Он вспомнил конфликт, который произошел на съемочной площадке еще до его решения стать главой государства.
Об этом артист рассказал Славе Демину.
Сеитаблаев рассказал, как Зеленский отстаивал гимн Украины
Актер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев познакомился с Владимиром Зеленским еще в 2012 году. Тогда нынешний президент был одним из продюсеров сериала "Чемпионы по подворотням. Ахтем — режиссировал этот проект.
Во время съемок возникла идея поставить в конце одной из серий гимн Украины. Многие создатели проекта протестовали против этого, однако Владимир Зеленский поддержал и отстоял это решение.
"И вот именно он, сегодняшний президент, был единственным человеком, сказавшим: "Стоп. Значит, будет гимн Украины". С ним начали спорить и так далее. И я впервые тогда услышал, какой он может быть бескомпромиссным. Он сказал пару таких нецензурных слов", – рассказал Ахтем.
В то же время Сеитаблаев признался, что раньше не поддерживал Зеленского как президента. Впрочем, после того, как побывал в армии, изменил свое мнение.
"Я не допускаю возможности, как военнослужащему страны, находящейся в состоянии войны, не доверять своему верховному главнокомандующему. Как бы это пафосно ни звучало. И я вижу изменения. Изменения от романтического представления о том, как все может быть". К реальности", — подчеркнул мужчина.
Напомним, актер Ахтем Сеитаблаев отменил свадьбу со своей любимой из-за сложностей. Также он высказался по поводу проблем, которые возникают, когда ветераны возвращаются в гражданскую жизнь.
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