Ахтем Сеитаблаев высказался о споре с Владимиром Зеленским

Украинский актер Ахтем Сеитаблаев. Фото: скриншот

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев высказался о президенте Владимире Зеленском. Он вспомнил конфликт, который произошел на съемочной площадке еще до его решения стать главой государства.

Об этом артист рассказал Славе Демину.

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Актер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев познакомился с Владимиром Зеленским еще в 2012 году. Тогда нынешний президент был одним из продюсеров сериала "Чемпионы по подворотням. Ахтем — режиссировал этот проект.

Во время съемок возникла идея поставить в конце одной из серий гимн Украины. Многие создатели проекта протестовали против этого, однако Владимир Зеленский поддержал и отстоял это решение.

"И вот именно он, сегодняшний президент, был единственным человеком, сказавшим: "Стоп. Значит, будет гимн Украины". С ним начали спорить и так далее. И я впервые тогда услышал, какой он может быть бескомпромиссным. Он сказал пару таких нецензурных слов", – рассказал Ахтем.

В то же время Сеитаблаев признался, что раньше не поддерживал Зеленского как президента. Впрочем, после того, как побывал в армии, изменил свое мнение.

"Я не допускаю возможности, как военнослужащему страны, находящейся в состоянии войны, не доверять своему верховному главнокомандующему. Как бы это пафосно ни звучало. И я вижу изменения. Изменения от романтического представления о том, как все может быть". К реальности", — подчеркнул мужчина.

Ахтем Сеитаблаев поддерживает Владимира Зеленского. Фото: телеканал 1+1

Напомним, актер Ахтем Сеитаблаев отменил свадьбу со своей любимой из-за сложностей. Также он высказался по поводу проблем, которые возникают, когда ветераны возвращаются в гражданскую жизнь.