Ахтем Сеитаблаев высказался о возможной мобилизации оккупантами своего сына в Крыму

Сеитаблаев прокомментировал вероятную мобилизацию сына в Крыму
У украинского актера, режиссера Ахтема Сеитаблаева, защищающего страну в рядах ВСУ, спросили об одном из сыновей. А именно Селиме, который живет в оккупированном Крыму.
Соответствующее интервью появилось в издании "Апостроф".
Ахтем Сеитаблаев о возможной мобилизации оккупантами своего сына
В возвращение оккупированного Крыма лишь политическим путем Сеитаблаев не верит.
"По всем постулатам и по правде жизни, военной, в том числе, город или территория в целом считаются освобожденными, когда туда ступает нога пехотинца", — заявил Сеитаблаев.
Свою личную жизнь защитник Украины особо не афиширует. У него четверо детей: дочери Назли, Софья и сыновья Селим, Анатолий. Селим живет на оккупированном полуострове и имеет российское гражданство, без которого проживание в Крыму в нынешних условиях невозможно.
У Сеитаблаева поинтересовались, боитесь ли он, что во время наступления украинских войск на полуостров Селима мобилизуют и отправят на фронт. Ахтем отметил, что, к сожалению, такая возможность существует.
"Но я знаю своего сына. И я знаю, как он поступит", — сказал Сеитаблаев.
На уточнение журналиста, что именно сделает Селим, военнослужащий не стал отвечать. Впрочем, объяснил свою причину такой позиции, которая вполне логична в условиях войны, которая продолжается с 2014 года.
"Вы хотите, чтобы это прочитали те, кто в Крыму? Это не смешно", — подытожил Сеитаблаев.
Напомним, ранее мы писали, что Сеитаблаев впервые заговорил о смерти отца в оккупированном Крыму. Также мы рассказывали, что Ахтем Сеитаблаев высказался о споре с Владимиром Зеленским.
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