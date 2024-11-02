Ахтем Сеитаблаев высказался о возможной мобилизации оккупантами своего сына в Крыму

Военнослужащий, режиссер Ахтем Сеитаблаев. Фото: Facebook/akhtemseit

У украинского актера, режиссера Ахтема Сеитаблаева, защищающего страну в рядах ВСУ, спросили об одном из сыновей. А именно Селиме, который живет в оккупированном Крыму.

Соответствующее интервью появилось в издании "Апостроф".

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В возвращение оккупированного Крыма лишь политическим путем Сеитаблаев не верит.

"По всем постулатам и по правде жизни, военной, в том числе, город или территория в целом считаются освобожденными, когда туда ступает нога пехотинца", — заявил Сеитаблаев.

Военнослужащий, режиссер Ахтем Сеитаблаев Фото: Facebook/akhtemseit

Свою личную жизнь защитник Украины особо не афиширует. У него четверо детей: дочери Назли, Софья и сыновья Селим, Анатолий. Селим живет на оккупированном полуострове и имеет российское гражданство, без которого проживание в Крыму в нынешних условиях невозможно.

У Сеитаблаева поинтересовались, боитесь ли он, что во время наступления украинских войск на полуостров Селима мобилизуют и отправят на фронт. Ахтем отметил, что, к сожалению, такая возможность существует.

"Но я знаю своего сына. И я знаю, как он поступит", — сказал Сеитаблаев.

На уточнение журналиста, что именно сделает Селим, военнослужащий не стал отвечать. Впрочем, объяснил свою причину такой позиции, которая вполне логична в условиях войны, которая продолжается с 2014 года.

"Вы хотите, чтобы это прочитали те, кто в Крыму? Это не смешно", — подытожил Сеитаблаев.

Напомним, ранее мы писали, что Сеитаблаев впервые заговорил о смерти отца в оккупированном Крыму. Также мы рассказывали, что Ахтем Сеитаблаев высказался о споре с Владимиром Зеленским.