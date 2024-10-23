Принцеса Ліхтенштейну Марі Кароліна заручилась з коханим

Принцеса Марі Кароліна та Леопольдо Мадуро Воллмеро. Фото: fuerstenhaus.li/Robert-Leslie

Королівська родина однієї з найменших монархій світу, князівства Ліхтенштейну, оголосила про заручини дочки спадкоємного принца Алоїса, принцеси Марі Кароліни. Обранцем став уродженець Венесуели, Леопольдо Мадуро Воллмеро.

Про це повідомляє Hello.

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28-річна принцеса Марі Кароліна, яка є другою дитиною принца Алоїса та його дружини Софі, народилася у Швейцарії, де й почала здобувати освіту. Пізніше вона відвідувала коледж Малверн у графстві Вустершир, Англія, перш ніж почала вивчати дизайн одягу в Школі дизайну Парсонса (Париж, Нью-Йорк).

Марі Кароліна, яка не в черзі на престол Ліхтенштейну, зараз працює в індустрії моди в Лондоні. Її 33-річний майбутній чоловік, який здобув освіту у Великій Британії та залишився в країні — в управлінні інвестиціями.

Монарша родина Ліхтенштейну. Скриншот: Hello

Княжий дім підтвердив, що весілля відбудеться наприкінці літа наступного року, хоча поки не повідомляється, де відбудуться урочистості. Також не розкриваються деталі стосунків Марі Кароліни та Леопольдо Воллмеро.

Останнім великим королівським весіллям для родини стало одруження принцеси Марі Астрід і Ральфа Вортінгтона в Тоскані у 2021 році.

Зазначимо, що Ліхтенштейн — єдина європейська монархія, яка діє за правилами агнатичного первородства, що означає — жінки виключені з лінії успадкування престолу. Князівство розташоване між Австрією та Швейцарією. Населення складає лише 40 тисяч осіб.

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