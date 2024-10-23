Принцесса Лихтенштейна Мари Каролина обручилась с возлюбленным

Принцесса Мари Каролина и Леопольдо Мадуро Воллмеро. Фото: fuerstenhaus.li/Robert-Leslie

Королевская семья одной из самых маленьких монархий мира, княжества Лихтенштейна, объявила о помолвке дочери наследного принца Алоиса, принцессы Мари Каролины. Избранником стал уроженец Венесуэлы, Леопольдо Мадуро Воллмеро.

Об этом сообщает Hello.

Читайте также:

Помолвка принцессы княжества Лихтенштейн

28-летняя принцесса Мари Каролина, которая является вторым ребенком принца Алоиса и его жены Софи, родилась в Швейцарии, где и начала получать образование. Позже она посещала колледж Малверн в графстве Вустершир, Англия, прежде чем начала изучать дизайн одежды в Школе дизайна Парсонса (Париж, Нью-Йорк).

Мари Каролина, которая не в очереди на престол Лихтенштейна, сейчас работает в индустрии моды в Лондоне. Ее 33-летний будущий муж, получивший образование в Великобритании и оставшийся в стране — в управлении инвестициями.

Монаршая семья Лихтенштейна. Скриншот: Hello

Княжеский дом подтвердил, что свадьба состоится в конце лета следующего года, хотя пока не сообщается, где пройдут торжества. Также не раскрываются детали отношений Мари Каролины и Леопольдо Воллмеро.

Последней большой королевской свадьбой для семьи стала женитьба принцессы Мари Астрид и Ральфа Уортингтона в Тоскане в 2021 году.

Отметим, что Лихтенштейн — единственная европейская монархия, действующая по правилам агнатического первородства, что означает — женщины исключены из линии наследования престола. Княжество расположено между Австрией и Швейцарией. Население составляет всего 40 тысяч человек.

Напомним, ранее мы писали, что король Великобритании Чарльз III попал в скандал в Австралии. Также мы рассказывали, с кем королева Елизавета II провела последний час жизни.