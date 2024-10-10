Хто з дітей принца Гаррі успадкував красу Меган Маркл — деталі

Герцог та герцогиня Сассекські у Флориді. Фото: Reuters

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл майже не розповідають про своїх дітей. Втім, зірковий батько врешті трошки розповів про доньку Лілібет та сина Арчі.

Про це пише Hello Magazine.

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Герцог Сассекський відвідав церемонію нагородження WellChild Awards у вересні. Принц Гаррі — покровитель цієї благодійної організації для дітей.

"Я знала, що нагорода WellChild Awards була особливою для принца Гаррі, але лише коли я побачила його в дії, я змогла зрозуміти, як багато цей особливий день означає для 40-річної королівської особи", — зазначила Софі.

На заході він поділився розповідями про своїх дітей.

"З моменту, коли він прийшов у приймальню, у нього була заразлива енергія і не було жодної витонченості та милості, коли він жваво балакав про своїх власних дітей напередодні події", — додала вона.

Син монарха Великої Британії зізнався, що красою його діти вдались у матір.

"Арчі та Лілі були благословенні густим волоссям своєї матері", — сказав Гаррі.

За словами Софі, принц насолоджується своїм життя і вважає, що останні 10 років були найкращими.

Нагадаємо, принц Гаррі бував на "білих вечірках" заарештованого репера P. Diddy. Також зіркове подружжя Бекхемів обурились поведінкою родини принца.