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Принц Гарри признался, что его дети унаследовали от матери

10 октября 2024 07:00
Валерия Соколенко - Редактор
Кто из детей принца Гарри унаследовал красоту Меган Маркл.
Герцог и герцогиня Сассекские во Флориде. Фото: Reuters
Валерия Соколенко - Редактор

Принц Гарри и его жена Меган Маркл почти не рассказывают о своих детях. Впрочем, звездный отец наконец немного рассказал о дочери Лилибет и сыне Арчи.

Об этом пишет Hello Magazine.

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Герцог Сассекский посетил церемонию награждения WellChild Awards в сентябре. Принц Гарри — покровитель этой благотворительной организации для детей.

"Я знала, что награда WellChild Awards была особенной для принца Гарри, но только когда я увидела его в действии, я смогла понять, как много этот особый день означает для 40-летнего королевского лица", — отметила Софи.

На мероприятии он поделился рассказами о своих детях.

"С момента, когда он пришел в приемную, у него была заразительная энергия и не было ни одного изящества и милости, когда он живо говорил о своих собственных детях накануне события", — добавила она.

Сын монарха Великобритании признался, что красотой его дети удались в мать.

"Арчи и Лили были благословлены густыми волосами своей матери", — сказал Гарри.

По словам Софи, принц наслаждается своей жизнью и считает, что последние 10 лет были лучшими.

Напомним, принц Гарри бывал на "белых вечеринках" арестованного репера P. Diddy. Также звездные супруги Бекхэмов возмутились поведением семьи принца.

США принц Гарри Меган Маркл королевская семья Великобритания

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