Кто из детей принца Гарри унаследовал красоту Меган Маркл.

Герцог и герцогиня Сассекские во Флориде. Фото: Reuters

Принц Гарри и его жена Меган Маркл почти не рассказывают о своих детях. Впрочем, звездный отец наконец немного рассказал о дочери Лилибет и сыне Арчи.

Об этом пишет Hello Magazine.

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Герцог Сассекский посетил церемонию награждения WellChild Awards в сентябре. Принц Гарри — покровитель этой благотворительной организации для детей.

"Я знала, что награда WellChild Awards была особенной для принца Гарри, но только когда я увидела его в действии, я смогла понять, как много этот особый день означает для 40-летнего королевского лица", — отметила Софи.

На мероприятии он поделился рассказами о своих детях.

"С момента, когда он пришел в приемную, у него была заразительная энергия и не было ни одного изящества и милости, когда он живо говорил о своих собственных детях накануне события", — добавила она.

Сын монарха Великобритании признался, что красотой его дети удались в мать.

"Арчи и Лили были благословлены густыми волосами своей матери", — сказал Гарри.

По словам Софи, принц наслаждается своей жизнью и считает, что последние 10 лет были лучшими.

Напомним, принц Гарри бывал на "белых вечеринках" арестованного репера P. Diddy. Также звездные супруги Бекхэмов возмутились поведением семьи принца.