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Принц Джордж вирішив, ким стане у майбутньому

12 жовтня 2024 07:00
Валерія Соколенко - Редактор
Принц Джордж мріє про професію подалі від монархії — деталі
Принц Вільям із сином Джорджем. Фото: Reuters
Валерія Соколенко - Редактор

Принц Джордж нині другий на престол після свого батька. Втім, замріявся про іншу справу всього життя.

Про це пише Daily Mail.

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Наразі Джорджу 11 років. Нещодавно він відвідав заклад Wiveton Hall Cafe Десмонд МакКарті разом зі своєю мамою Кейт Міддлтон. 

"Вони зайшли сюди з друзями, бо Сандрінгем недалеко", — розповів бізнесмен.

Джордж раптом побачив дров'яну піч, в якій готувалась піца і викрикнув:

"Ось чим я хочу займатися, коли виросту!"

Водночас доля Джорджа вже вирішена заздалегідь, і він займе престол після свого батька. Кейт Міддлтон та принц Вільям досить занепокоєнні майбутнім своїх молодших дітей. Бояться, щоб вони не повторили долю принца Гаррі.

Тому королівські батьки вирішили, щоб їхні двоє менших спадкоємців шукали себе подалі від Букінгемського палацу.

Нагадаємо, король Чарльз зробив паузу у лікуванні від онкології. Також Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ після закінчення боротьби з хворобою.

Кейт Міддлтон принц Джордж принц Вільям королівська родина Велика Британія

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