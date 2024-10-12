Принц Джордж мечтает о профессии подальше от монархии.

Принц Уильям с сыном Джорджем. Фото: Reuters

Принц Джордж ныне второй на престол после своего отца. Впрочем, задумался о другом деле всей жизни.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пока Джорджу 11 лет. Недавно он посетил заведение Wiveton Hall Cafe Десмонд МакКарти вместе со своей мамой Кейт Миддлтон.

"Они зашли сюда с друзьями, потому что Сандрингем недалеко", — рассказал бизнесмен.

Джордж вдруг увидел дровяную печь, в которой готовилась пицца, и выкрикнул:

"Вот чем я хочу заниматься, когда вырасту!"

В то же время судьба Джорджа уже решена заранее, и он займет престол после своего отца. Кейт Миддлтон и принц Уильям довольно обеспокоены будущем своих младших детей. Боятся, чтобы они не повторили судьбу принца Гарри.

Поэтому королевские родители решили, чтобы их двое наследников искали себя подальше от Букингемского дворца.

Напомним, король Чарльз совершил паузу в лечении от онкологии. Также Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после окончания борьбы с болезнью.