Українські кінокритики обрали переможців премії "Кіноколо" за 2024 рік

Учасники церемонії нагородження кінопремії "Кіноколо". Фото: Настя Телікова

В четвер, 17 жовтня, в етері телеканалу "Суспільне Культура" відбулась церемонія нагородження сьомої Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Традиційно переможців оголосили у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики".

Про це повідомляється на сайті премії.

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Найбільшу кількість нагород отримала стрічка "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва за романом Андрія Куркова. Вона стала найкращим повнометражним ігровим фільмом. За найкращу режисуру Дмитра Мойсеєва нагородив кінокритик Валерій Мирний, а виконавця однієї з головних ролей Віктора Жданова визнали найкращим актором.

Рішення критиків про найкращу акторку оголосила лауреатка премії Ірма Вітовська. Нею стала Олена Узлюк за роль у стрічці "Уроки толерантності".

У двох номінаціях здобула перемогу стрічка "Фрагменти льоду" Марії Стоянової. Її визнали найкращим документальним фільмом, а також відкриттям року — найкращим повнометражним дебютом.

Перед врученням нагород організатори премії вшанували кінематографістів, які загинули у війні проти Росії. Ведучою церемонії стала Людмила Чиркова, членкиня Спілки кінокритиків України.

"Кіноколо" — щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У попередні роки найкращими фільмами ставали "Ля Палісіада", "Памфір", "Стоп-Земля", "Атлантида" й "Додому".

Статуетки кінопремії "Кіноколо". Фото: Настя Телікова

Найкращий повнометражний ігровий фільм: "Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра.

Найкраща режисура: Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли").

Найкраща акторка: Олена Узлюк ("Уроки толерантності").

Найкращий актор: Віктор Жданов ("Сірі бджоли").

Найкращий сценарій фільму: Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко ("Редакція").

Відкриття року: "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова.

Найкращий повнометражний документальний фільм: "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.

Найкращий короткометражний документальний фільм: "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

Найкращий короткометражний ігровий фільм: "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко.

Найкращий анімаційний фільм: "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.

За досягнення: Ольга Бірзул, книга "Твоя книга про кіно".

Нагадаємо, раніше ми писали, чому на думку режисера Алана Бадоєва знімати фільми про війну в Україні зараз не на часі. Також ми розповідали, що стрічка "Джокер: Божевілля на двох" з Леді Гагою встановила антирекорд серед усіх фільмів, знятих за коміксами.