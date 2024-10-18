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Премія українських кінокритиків "Кіноколо" оголосила переможців за 2024 рік

18 жовтня 2024 06:47
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Українські кінокритики обрали переможців премії "Кіноколо" за 2024 рік
Учасники церемонії нагородження кінопремії "Кіноколо". Фото: Настя Телікова
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

В четвер, 17 жовтня, в етері телеканалу "Суспільне Культура" відбулась церемонія нагородження сьомої Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Традиційно переможців оголосили у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики".

Про це повідомляється на сайті премії.

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Переможці премії "Кіноколо" за 2024 рік

Найбільшу кількість нагород отримала стрічка "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва за романом Андрія Куркова. Вона стала найкращим повнометражним ігровим фільмом. За найкращу режисуру Дмитра Мойсеєва нагородив кінокритик Валерій Мирний, а виконавця однієї з головних ролей Віктора Жданова визнали найкращим актором.

Рішення критиків про найкращу акторку оголосила лауреатка премії Ірма Вітовська. Нею стала Олена Узлюк за роль у стрічці "Уроки толерантності".

У двох номінаціях здобула перемогу стрічка "Фрагменти льоду" Марії Стоянової. Її визнали найкращим документальним фільмом, а також відкриттям року — найкращим повнометражним дебютом.

Перед врученням нагород організатори премії вшанували кінематографістів, які загинули у війні проти Росії. Ведучою церемонії стала Людмила Чиркова, членкиня Спілки кінокритиків України.

"Кіноколо" — щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У попередні роки найкращими фільмами ставали "Ля Палісіада", "Памфір", "Стоп-Земля", "Атлантида" й "Додому".

Статуетки Кіноколо
Статуетки кінопремії "Кіноколо". Фото: Настя Телікова 
  • Найкращий повнометражний ігровий фільм: "Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра.
  • Найкраща режисура: Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли").
  • Найкраща акторка: Олена Узлюк ("Уроки толерантності").
  • Найкращий актор: Віктор Жданов ("Сірі бджоли").
  • Найкращий сценарій фільму: Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко ("Редакція").
  • Відкриття року: "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова.
  • Найкращий повнометражний документальний фільм: "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.
  • Найкращий короткометражний документальний фільм: "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм: "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко.
  • Найкращий анімаційний фільм: "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.
  • За досягнення: Ольга Бірзул, книга "Твоя книга про кіно".

Нагадаємо, раніше ми писали, чому на думку режисера Алана Бадоєва знімати фільми про війну в Україні зараз не на часі. Також ми розповідали, що стрічка "Джокер: Божевілля на двох" з Леді Гагою встановила антирекорд серед усіх фільмів, знятих за коміксами.

кіно українці режисер премія актори

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