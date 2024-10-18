Украинские кинокритики выбрали победителей премии "Киноколо" за 2024 год

Участники церемонии награждения кинопремии "Киноколо". Фото: Настя Теликова

В четверг, 17 октября, в эфире телеканала "Суспільне Культура" состоялась церемония награждения седьмой Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Традиционно победителей объявили в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики".

Об этом сообщается на сайте премии.

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Наибольшее количество наград получила лента "Серые пчелы" Дмитрия Моисеева по роману Андрея Куркова. Она стала лучшим полнометражным игровым фильмом. За лучшую режиссуру Дмитрия Моисеева наградил кинокритик Валерий Мирный, а исполнителя одной из главных ролей Виктора Жданова признали лучшим актером.

Решение критиков о лучшей актрисе объявила лауреат премии Ирма Витовская. Ею стала Елена Узлюк за роль в ленте "Уроки толерантности".

В двух номинациях одержала победу фильм "Фрагменты льда" Марии Стояновой. Ее признали лучшим документальным фильмом, а также открытием года — лучшим полнометражным дебютом.

Перед вручением наград организаторы премии почтили кинематографистов, погибших в войне против России. Ведущей церемонии стала Людмила Чиркова, член Союза кинокритиков Украины.

"Киноколо" — ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Ля Палисиада", "Памфир", "Стоп-Земля", "Атлантида" и "Домой".

Статуэтки кинопремии "Киноколо". Фото: Настя Теликова

Лучший полнометражный игровой фильм: "Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев, продюсер Иванна Дядюра.

Лучшая режиссура: Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы").

Лучшая актриса: Елена Узлюк ("Уроки толерантности").

Лучший актер: Виктор Жданов ("Серые пчелы").

Лучший сценарий фильма: Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция").

Открытие года: "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова.

Лучший полнометражный документальный фильм: "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова, продюсеры Алина Горлова, Максим Наконечный.

Лучший короткометражный документальный фильм: "Там, где кончается Россия", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок.

Лучший короткометражный игровой фильм: "Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук, продюсер Виктор Шевченко.

Лучший анимационный фильм: "Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева, продюсеры Анастасия Фалилеева, Мартин Вандас, Юрай Красногорски.

По достижению: Ольга Бирзул, книга "Твоя книга о кино".

Напомним, ранее мы писали, почему по мнению режиссера Алана Бадоева снимать фильмы о войне в Украине сейчас не ко времени. Также мы рассказывали, что лента "Джокер: Безумие на двоих" с Леди Гагой установила антирекорд среди всех фильмов, снятых по комиксам.