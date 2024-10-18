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Премия украинских кинокритиков "Киноколо" объявила победителей за 2024 год

18 октября 2024 06:47
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор
Украинские кинокритики выбрали победителей премии "Киноколо" за 2024 год
Участники церемонии награждения кинопремии "Киноколо". Фото: Настя Теликова
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор

В четверг, 17 октября, в эфире телеканала "Суспільне Культура" состоялась церемония награждения седьмой Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Традиционно победителей объявили в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики".

Об этом сообщается на сайте премии.

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Победители премии "Киноколо" за 2024 год

Наибольшее количество наград получила лента "Серые пчелы" Дмитрия Моисеева по роману Андрея Куркова. Она стала лучшим полнометражным игровым фильмом. За лучшую режиссуру Дмитрия Моисеева наградил кинокритик Валерий Мирный, а исполнителя одной из главных ролей Виктора Жданова признали лучшим актером.

Решение критиков о лучшей актрисе объявила лауреат премии Ирма Витовская. Ею стала Елена Узлюк за роль в ленте "Уроки толерантности".

В двух номинациях одержала победу фильм "Фрагменты льда" Марии Стояновой. Ее признали лучшим документальным фильмом, а также открытием года — лучшим полнометражным дебютом.

Перед вручением наград организаторы премии почтили кинематографистов, погибших в войне против России. Ведущей церемонии стала Людмила Чиркова, член Союза кинокритиков Украины.

"Киноколо" — ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Ля Палисиада", "Памфир", "Стоп-Земля", "Атлантида" и "Домой".

Статуэтки Киноколог
Статуэтки кинопремии "Киноколо". Фото: Настя Теликова
  • Лучший полнометражный игровой фильм: "Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев, продюсер Иванна Дядюра.
  • Лучшая режиссура: Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы").
  • Лучшая актриса: Елена Узлюк ("Уроки толерантности").
  • Лучший актер: Виктор Жданов ("Серые пчелы").
  • Лучший сценарий фильма: Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция").
  • Открытие года: "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова.
  • Лучший полнометражный документальный фильм: "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова, продюсеры Алина Горлова, Максим Наконечный.
  • Лучший короткометражный документальный фильм: "Там, где кончается Россия", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок.
  • Лучший короткометражный игровой фильм: "Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук, продюсер Виктор Шевченко.
  • Лучший анимационный фильм: "Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева, продюсеры Анастасия Фалилеева, Мартин Вандас, Юрай Красногорски.
  • По достижению: Ольга Бирзул, книга "Твоя книга о кино".

Напомним, ранее мы писали, почему по мнению режиссера Алана Бадоева снимать фильмы о войне в Украине сейчас не ко времени. Также мы рассказывали, что лента "Джокер: Безумие на двоих" с Леди Гагой установила антирекорд среди всех фильмов, снятых по комиксам.

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