Репер Fat Joe розповів, як йому вдалося схуднути

Популярному реперу вдалося скинути 90 кг — у чому секрет
Американський репер Fat Joe вже понад двадцять років веде боротьбу із зайвою вагою, і йому вдалося скинути більше 90 кілограмів. Музикант розкрив свій секрет.
Про це пише Hello.
Репер Fat Joe про схуднення
Музикант зізнався, що зменшення вуглеводів в раціоні відіграло важливу роль у його дієті, але йому також допоміг препарат "Оземпік". Репер використовував його для лікування діабету, який йому діагностували ще в дитинстві, але він також допомагає підтримувати вагу.
"Я намагаюся їсти все, що містить якомога менше вуглеводів. Зокрема тримаюсь подалі від хліба, макаронів, рису. Це найрозумніший спосіб харчуватися", — поділився репер.
Fat Joe розпочав свій шлях схуднення після смерті свого друга і колеги репера Big Pun, який помер від серцевого нападу у 29 років.
Репер також порадив вводити спорт у своє життя поступово, адже багато його друзів, що проводять багато часу в тренажерному залі мають серйозні проблеми зі спиною. Fat Joe розпочинав займатися із 10-15 хвилин на день.
Раніше Крістіна Агілера після приголомшливого схуднення похизувалася фігурою в обтислій сукні. А також співачка Lizzo після схуднення на 30 кг одягнулася на Гелловін у костюм препарату для схуднення.
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