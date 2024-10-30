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Популярному реперу вдалося скинути 90 кг — у чому секрет

30 жовтня 2024 18:14
Ганна Корешкова - Редактор
Репер Fat Joe розповів, як йому вдалося схуднути
Американський репер Fat Joe. Фото: instagram.com/fatjoe/
Ганна Корешкова - Редактор

Американський репер Fat Joe вже понад двадцять років веде боротьбу із зайвою вагою, і йому вдалося скинути більше 90 кілограмів. Музикант розкрив свій секрет.

Про це пише Hello.

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Музикант зізнався, що зменшення вуглеводів в раціоні відіграло важливу роль у його дієті, але йому також допоміг препарат "Оземпік". Репер використовував його для лікування діабету, який йому діагностували ще в дитинстві, але він також допомагає підтримувати вагу.

"Я намагаюся їсти все, що містить якомога менше вуглеводів. Зокрема тримаюсь подалі від хліба, макаронів, рису. Це найрозумніший спосіб харчуватися", — поділився репер.

Fat Joe розпочав свій шлях схуднення після смерті свого друга і колеги репера Big Pun, який помер від серцевого нападу у 29 років.

Репер також порадив вводити спорт у своє життя поступово, адже багато його друзів, що проводять багато часу в тренажерному залі мають серйозні проблеми зі спиною. Fat Joe розпочинав займатися із 10-15 хвилин на день.

Fat Joe про схуднення
Репер Fat Joe важив 213 кілограмів. Фото: WireImage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше Крістіна Агілера після приголомшливого схуднення похизувалася фігурою в обтислій сукні. А також співачка Lizzo після схуднення на 30 кг одягнулася на Гелловін у костюм препарату для схуднення.

репер дієта схуднення закордонні зірки

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