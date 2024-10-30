Рэпер Fat Joe рассказал, как ему удалось похудеть

Американский рэпер Fat Joe. Фото: instagram.com/fatjoe/

Американский рэпер Fat Joe уже более двадцати лет ведет борьбу с лишним весом и ему удалось сбросить более 90 килограммов. Музыкант раскрыл свой секрет.

Об этом пишет Hello.

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Музыкант признался, что сокращение количества углеводов в рационе сыграло немаловажную роль в его диете, но ему также помог препарат Оземпик. Рэпер использовал его для лечения диабета, который ему диагностировали еще в детстве, но он также помогает поддерживать вес.

"Я стараюсь есть все, что содержит как можно меньше углеводов. В частности, держусь подальше от хлеба, макарон, риса. Это самый умный способ питаться", — поделился рэпер.

Fat Joe начал свой путь похудения после смерти своего друга и коллеги рэпера Big Pun, который скончался от сердечного приступа в 29 лет.

Рэпер также посоветовал вводить спорт в свою жизнь постепенно, ведь многие его друзья, которые проводяь много времени в тренажерном зале, имеют серьезные проблемы со спиной. Fat Joe начинал заниматься с 10-15 минут в день.

Рэпер Fat Joe весил 213 килограммов. Фото: WireImage

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