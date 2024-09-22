Пластичний хірург прокоментував зміни у зовнішності дочки Трампа

Іванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump/

Іванка Трамп опинилася у епіцентрі чуток про пластичні операції після серії останніх знімків у соціальних мережах. Пластичні хірурги розповіли, що Трамп виглядала майже "надто ідеально" на фотографіях, опублікованих в Instagram.

Про це пише Daily Mail.

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42-річна Іванка ніколи не зізнавалася в будь-яких естетичних удосконаленнях, але це не завадило чуткам ширитися протягом багатьох років. Доктор Бенджамін Колін, пластичний хірург із Чикаго, прокоментував дзеркальне селфі, яким Іванка поділилася цього місяця з Парижа. За словами доктора Коуліна, її підборіддя та щелепа виглядають чіткішими, ніж будь-коли, ймовірно, за допомогою філерів.

Іванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump/

Доктор Даррік Антелл, манхеттенський пластичний хірург, сказав: "Кінчик її носа здається більш виступаючим і витонченим, але цього можна було досягти за допомогою нехірургічної ринопластики з філером. Ймовірно, вона зробила це, щоб додати балансу решті її рис".

Експерти припустили, що Іванка перенесла ринопластику, можливо, кілька разів. Лікар Джоел Копельман, нью-йоркський лицевий пластичний хірург, сказав: "У деяких випадках для досягнення дуже вишуканої форми носа, як-от вигляду "лижної траси", може знадобитися більше однієї процедури. Початкова ринопластика може вирішити структурні проблеми або загальний розмір носа, тоді як вторинна, ревізійна, ринопластика може бути виконана для подальшого вдосконалення кінчика або коригування перенісся".

Іванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump/

Підборіддя Іванки також було об’єктом громадської уваги після її появи в листопаді 2023 року на судовому процесі щодо шахрайства її батька в Нью-Йорку.

У той час як її підборіддя у 2020 році було меншим і здавалося більш притиснутим до обличчя, підборіддя 2023 і 2024 років більш виразне.

Іванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump/

Щоб збільшити підборіддя, лікарі надрізають шкіру навколо виличної кістки та розтягують її, щоб створити кишеню, куди вони можуть вставити імплантат, роблячи підборіддя довшим і виразнішим.

Тим часом доктор Копельман розповів, що її щелепа здається ширшою на деяких фотографіях.

"Я припускаю, що вона, можливо, робила жувальний ботокс…зазвичай використовується для схуднення обличчя, але це може спричинити тимчасовий ефект розширення, поки м’яз адаптується", — розповів лікар.

Жувальний ботокс вводиться в жувальний м’яз, розташований на задній частині щелепи з обох боків обличчя. Зменшуючи розмір цих м’язів і обмежуючи їх рух, цей тип ін’єкцій може створити стрункішу лінію щелепи з більш чіткими контурами.

"Іншою можливістю є використання імплантатів підборіддя або щелепи, які можуть покращити структуру нижньої частини обличчя. Я бачу, що зараз пацієнти частіше запитують про це, щоб досягти чіткішої лінії щелепи. Вона також додала значного об’єму підборіддю та збільшила губи за допомогою наповнювача", — говорить фахівець.

За словами доктора Коуліна, крім того, що завдяки філеру образ може виглядати молодше, він також може зменшити ознаки втоми, збільшити щоки та змінити форму губ.

Доктор Стівен Фаллек, пластичний хірург із Нью-Йорка та медичний радник Maskad Skincare, додав, що її щоки здаються більш повними, ніж раніше, на її фотографіях з Парижа.

Копельман додала: "дивлячись на приклад її останньої публікації, я б сказала, що вона, ймовірно, отримала філери для щік. Її щоки справді здаються більш повними, ніж на минулих фотографіях, і це часто є результатом правильно розміщених наповнювачів. Це тонкий спосіб освіжити обличчя без хірургічного втручання, і це те, що я часто рекомендую пацієнтам".

Поєднання ботокса, лазерного лікування та майстерного редагування фотографій також, ймовірно, зіграло провідну роль у досягненні її бездоганного кольору обличчя.

Доктор Колін сказав: "Її заморожене обличчя? Стовідсотковий нейротоксин. Це насправді мета — зупинити рух і запобігти зморшкам. Але якщо ви перестараєтеся, ви опинитесь на неприродній території. Чудово виглядає на телебаченні, але особисто? Я впевнений, що це трохи дивно".

Тим часом лазерне лікування є перевіреним і улюбленим способом покращити колір і текстуру шкіри, не лягаючи під ніж. Пластичні хірурги спрогнозували, що вона, ймовірно, пройшла один із двох різних типів лазерного лікування: фракційний лазер або IPL.

Фракційні лазери проникають у шкіру та ушкоджують її, що запускає природний природний процес загоєння тіла, який покращує текстуру та зморшки.

IPL спрямована на пігментацію шкіри, включаючи вікові та сонячні плями, і стимулює вироблення колагену для зменшення тонких зморшок.

Доктор Копельман сказав, що на останніх фотографіях "її бездоганна шкіра, ймовірно, є поєднанням ботокса, лазерів і, можливо, невеликого редагування фотографій для досконалого вигляду. Я часто бачу, як мої пацієнти використовують усі три разом, щоб створити ідеальне фото", говорить лікар.

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