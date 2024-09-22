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Пластический хирург прокомментировал изменения во внешности дочери Трампа

22 сентября 2024 08:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Пластический хирург прокомментировал изменения во внешности дочери Трампа
Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Иванка Трамп оказалась в эпицентре слухов о пластических операциях после серии последних снимков в социальных сетях. Пластические хирурги рассказали, что Трамп выглядела почти "слишком идеально" на фотографиях, опубликованных в Instagram.

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя Иванка никогда не признавалась в каких-либо эстетических процедурах, но это не помешало слухам распространяться на протяжении многих лет. Доктор Бенджамин Колин, пластический хирург из Чикаго, прокомментировал зеркальное селфи, которым Иванка поделилась в этом месяце из Парижа. По словам доктора Коулина, ее подбородок и челюсть выглядят более четкими, чем когда-либо, вероятно, с помощью филлеров.

 

Иванка Трамп
Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump/

 

Доктор Даррик Антелл, манхэттенский пластический хирург, сказал: "Кончик ее носа кажется более выступающим и изящным, но этого можно было достичь с помощью нехирургической ринопластики с филлером. Вероятно, она сделала это, чтобы придать баланс остальным ее чертам".

Эксперты предположили, что Иванка перенесла ринопластику, может быть, несколько раз. Врач Джоэл Копельман, нью-йоркский лицевой пластический хирург, сказал: "В некоторых случаях для достижения очень изысканной формы носа, таких как вид "лыжной трассы", может потребоваться более одной процедуры. Начальная ринопластика может решить структурные проблемы или общий размер носа, тогда как вторичная, ревизионная, ринопластика может быть выполнена для дальнейшего усовершенствования кончика или корректировки переносицы".

 

Иванка Трамп
Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump/

 

Подбородок Иванки также являлся объектом общественного внимания после ее появления в ноябре 2023 года на судебном процессе по мошенничеству ее отца в Нью-Йорке.

В то время как ее подбородок в 2020 году был меньше и казался более прижатым к лицу, подбородок 2023 и 2024 годов более выразителен.

 

Иванка Трамп. Фото
Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump/

 

Чтобы увеличить подбородок, врачи надрезают кожу вокруг скуловой кости и растягивают ее, чтобы создать карман, куда они могут вставить имплантат, делая подбородок длиннее и выразительнее.

Тем временем доктор Копельман рассказал, что ее челюсть кажется более широкой на некоторых фотографиях.

"Я предполагаю, что она, возможно, делала жевательный ботокс…обычно используется для похудения лица, но это может повлечь за собой временный эффект расширения, пока мышца адаптируется", — рассказал врач.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

Жевательный ботокс вводится в жевательную мышцу, расположенную на задней части челюсти с обеих сторон лица. Уменьшая размер этих мышц и ограничивая их движение, этот тип инъекций может создать более стройную линию челюсти с более четкими контурами.

"Другой возможностью является использование имплантатов подбородка или челюсти, которые могут улучшить структуру нижней части лица. Я вижу, что сейчас пациенты чаще спрашивают об этом, чтобы достичь более четкой линии челюсти. Она также добавила значительный объем подбородка и увеличила губы с помощью филлера", — говорит специалист.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

По словам доктора Коулина, кроме того, что благодаря филлеру образ может выглядеть моложе, он также может уменьшить признаки усталости, увеличить щеки и изменить форму губ.

Доктор Стивен Фаллек, пластический хирург из Нью-Йорка и медицинский советник Maskad Skincare, добавил, что ее щеки кажутся более полными, чем раньше, на фотографиях из Парижа.

Копельман добавила: "смотря на пример ее последней публикации, я бы сказала, что она, вероятно, получила филлеры для щек. Ее щеки действительно кажутся более пухолыми, чем на прошлых фотографиях, и это часто результат правильно размещенных филлеров. Это тонкий способ освежить лицо без хирургического вмешательства, и это то, что я часто рекомендую пациентам".

Сочетание ботокса, лазерного лечения и редактирования фотографий также, вероятно, сыграло ведущую роль в достижении ее безупречного цвета лица.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

Доктор Колин сказал: "Ее замороженное лицо? Стопроцентный нейротоксин. Это действительно цель — остановить движение и предотвратить морщины. Но если вы перестараетесь, вы окажетесь на неестественной территории. Прекрасно смотрится на телевидении, но лично? Я уверен, что это немного странно".

Тем временем лазерное лечение является проверенным и любимым способом улучшить цвет и текстуру кожи, не ложась под нож. Пластические хирурги спрогнозировали, что она, вероятно, прошла один из двух разных типов лазерного лечения: фракционный лазер или IPL.

Фракционные лазеры проникают в кожу и повреждают ее, что запускает естественный процесс заживления тела, улучшающий текстуру и морщины.

IPL направлена на пигментацию кожи, включая возрастные и солнечные пятна, и стимулирует выработку коллагена для уменьшения тонких морщин.

Доктор Копельман сказал, что на последних фотографиях "ее безупречная кожа, вероятно, сочетание ботокса, лазеров и, возможно, небольшого редактирования фотографий для совершенного вида, Я часто вижу, как мои пациенты используют все три вместе, чтобы создать идеальное фото", говорит врач.

Напомним, Милли Бобби Браун захейтили из-за "взрослой" внешности. А ранее стало известно, что Ким Кардашья без макияжа была замечена на выходе из офиса пластического хирурга.

Дональд Трамп пластическая хирургия Иванка Трамп зарубежные звезды звезды

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