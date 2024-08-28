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Під курткою був величезний ніж — Злату Огнєвіч ледь не вбили під час концерту

28 серпня 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Злату Огнєвіч мало не вбили під час концерту — деталі
Українська співачка Злата Огнєвіч на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Популярна українська співачка і колишня головна героїня проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч одного разу мало не стала жертвою. Відома артистка згадала, як її ледь не вбили просто під час концерту.

Своє інтерв’ю Злата Огнєвіч дала у програмі "Тур зірками" в YouTube.

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Злата Огнєвіч про те, як її мало не вбили

Українська артистка згадала одну ситуацію, під час якої думала, що її вб’ють. Коли Злата виступала на День міста, до неї підійшов чоловік, у якого потім знайшли величезний ніж. Тоді співачка злякалася, адже не знала, що на думці в цієї людини. 

"У мене була історія, коли я співала на Дні міста, і підійшла людина фотографуватися. Моя менеджерка попросила, щоб його перевірила охорона, його перевіряють, а у нього величезний тесак під курткою. Тобто, якби він дійшов до мене… Що у нього на думці було?" — наголосила Злата Огнєвіч.

Интервью со Златой Огневич
Інтерв'ю зі Златою Огнєвіч. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка вважає, що саме у таких ситуаціях кожному артистові потрібна охорона

"У таких випадках артистам потрібна охорона і всі ці заходи безпеки", — також додала українська співачка.

Переслідувач Злати Огнєвіч

Українську артистку три роки поспіль переслідував чоловік, якого звуть Вадим Лебідь. Переслідувач писав образливі слова на адресу Злати Огнєвіч в соціальних мережах і навіть погрожував вбити її та її сім’ю. Після того, як артистка звернулася до правоохоронців, "шанувальника" затримали, але згодом відпустили.

Stories Злати Огнєвіч
Листування Злати Огнєвіч з переслідувачем Романом Лебідем. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Після цього Злата знову звернулася до поліції, але вже через нового переслідувача на ім’я Роман.

"Він знайшов номер мого телефону, постійно дзвонив, писав смс, питав консьєржа, коли я приїду, повернуся. Підстеріг мене біля мого будинку і сказав, що у нього немає іншого виходу, і він хоче мене просто запросити на каву. Я постійно йому говорила: "Будь ласка, дайте мені спокій". Людина не розуміє слова "ні", яке було сказано багато разів", — наголосила Злата Огнєвіч. 

Stories Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч на шляху до поліції через переслідувача Романа. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що артистка Злата Огнєвіч презентувала першу спільну пісню з відомим виконавцем. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Злата Огнєвіч згадала, як постраждала від рук шахрая. 

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про свою вагітність.

Злата Огневич Холостячка шоу-бізнес українські зірки

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