Злату Огнєвіч мало не вбили під час концерту — деталі

Українська співачка Злата Огнєвіч на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Популярна українська співачка і колишня головна героїня проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч одного разу мало не стала жертвою. Відома артистка згадала, як її ледь не вбили просто під час концерту.

Своє інтерв’ю Злата Огнєвіч дала у програмі "Тур зірками" в YouTube.

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Українська артистка згадала одну ситуацію, під час якої думала, що її вб’ють. Коли Злата виступала на День міста, до неї підійшов чоловік, у якого потім знайшли величезний ніж. Тоді співачка злякалася, адже не знала, що на думці в цієї людини.

"У мене була історія, коли я співала на Дні міста, і підійшла людина фотографуватися. Моя менеджерка попросила, щоб його перевірила охорона, його перевіряють, а у нього величезний тесак під курткою. Тобто, якби він дійшов до мене… Що у нього на думці було?" — наголосила Злата Огнєвіч.

Інтерв'ю зі Златою Огнєвіч. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка вважає, що саме у таких ситуаціях кожному артистові потрібна охорона.

"У таких випадках артистам потрібна охорона і всі ці заходи безпеки", — також додала українська співачка.

Переслідувач Злати Огнєвіч

Українську артистку три роки поспіль переслідував чоловік, якого звуть Вадим Лебідь. Переслідувач писав образливі слова на адресу Злати Огнєвіч в соціальних мережах і навіть погрожував вбити її та її сім’ю. Після того, як артистка звернулася до правоохоронців, "шанувальника" затримали, але згодом відпустили.

Листування Злати Огнєвіч з переслідувачем Романом Лебідем. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Після цього Злата знову звернулася до поліції, але вже через нового переслідувача на ім’я Роман.

"Він знайшов номер мого телефону, постійно дзвонив, писав смс, питав консьєржа, коли я приїду, повернуся. Підстеріг мене біля мого будинку і сказав, що у нього немає іншого виходу, і він хоче мене просто запросити на каву. Я постійно йому говорила: "Будь ласка, дайте мені спокій". Людина не розуміє слова "ні", яке було сказано багато разів", — наголосила Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч на шляху до поліції через переслідувача Романа. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що артистка Злата Огнєвіч презентувала першу спільну пісню з відомим виконавцем.

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