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Под курткой был огромный нож — Злату Огневич чуть не убили во время концерта

28 августа 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Злату Огневич чуть не убили во время концерта — детали
Украинская певица Злата Огневич на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Популярная украинская певица и бывшая главная героиня проекта "Холостячка" Злата Огневич однажды чуть не стала жертвой. Известная артистка вспомнила, как ее чуть не убили прямо во время концерта.

Свое интервью Злата Огневич дала в программе "Тур зірками" в YouTube.

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Украинская артистка вспомнила одну ситуацию, во время которой думала, что ее убьют. Когда Злата выступала на День города, к ней подошел мужчина, у которого потом нашли огромный нож. Тогда певица испугалась, ведь не знала, что на уме у этого человека.

"У меня была история, когда я пела на Дне города, и подошел человек фотографироваться. Моя менеджер попросила, чтобы его проверила охрана, его проверяют, а у него огромный тесак под курткой. То есть, если бы он дошел до меня… Что у него на уме было?" — подчеркнула Злата Огневич.

Интервью со Златой Огневич
Интервью со Златой Огневич. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица считает, что именно в таких ситуациях каждому артисту нужна охрана.

"В таких случаях артистам нужна охрана и все эти меры безопасности", — добавила украинская певица.

Преследователь Златы Огневич

Украинскую артистку три года подряд преследовал мужчина, которого зовут Вадим Лебедь. Преследователь писал оскорбительные слова в адрес Златы Огневич в социальных сетях и даже угрожал убить ее и ее семью. После того, как артистка обратилась к правоохранителям, "поклонника" задержали, но впоследствии отпустили.

Stories Златы Огневич
Переписка Златы Огневич с преследователем Романом Лебедем. Фото: скриншот со Stories в Instagram

После этого Злата снова обратилась в полицию, но уже из-за нового преследователя по имени Роман.

"Он нашел номер моего телефона, постоянно звонил, писал смс, спрашивал консьержа, когда я приеду, вернусь. Подстерег меня у моего дома и сказал, что у него нет другого выхода и он хочет меня просто пригласить на кофе. Я постоянно ему говорила: "Пожалуйста, оставьте меня в покое". Человек не понимает слова "нет", которое было сказано много раз", — подчеркнула Злата Огневич.

Stories Златы Огневич
Злата Огневич на пути в полицию из-за преследователя Романа. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что артистка Злата Огневич представила первую совместную песню с известным исполнителем.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Злата Огневич вспомнила, как пострадала от рук мошенника.

Также мы сообщали, что украинская певица Злата Огневич прокомментировала слухи о своей беременности.

Злата Огневич Холостячка шоу-бизнес украинские звезды

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