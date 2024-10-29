Підбірка фільмів із супергероями

Кадр "Людина-павук: Далеко від дому". Фото: скриншот YouTube

Кіно про супергероїв давно завоювало серця глядачів завдяки захопливим сюжетам, неймовірним спецефектам і героїчним подвигам. Світ супергероїв — це місце, де добро завжди намагається перемогти зло, і кожен з нас може знайти в них натхнення.

Редакція Новини.LIVE підібрала для вас найцікавіші стрічки, від яких ви будете у захваті.

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Екшени із супергероями

"Темний лицар" (2008)

Фільм Крістофера Нолана, який вважається одним з найкращих не лише в жанрі супергероїки, але й в історії кіно загалом. Бетмен (Крістіан Бейл) зіштовхується з хаотичним і небезпечним Джокером (Гіт Леджер), який прагне зруйнувати Готем і поставити під сумнів моральні засади героя. Гра Гіта Леджера принесла йому посмертну премію "Оскар", а сам фільм став класикою жанру, з глибокими темами моральних дилем та візуальним стилем.

"Чудо-жінка" (2017)

Це історія походження Діани Прінс (Галь Гадот), амазонки з міфічного острова Теміскіра, яка вирушає у світ людей під час Першої світової війни, щоб зупинити війну та допомогти людству. Фільм став першою успішною жіночою стрічкою в жанрі супергероїв, що здобула визнання критиків і глядачів. Він поєднує в собі історичні події, героїчні битви та чуттєві теми про силу, любов і справедливість.

"Лоґан: Росомаха" (2017)

Г'ю Джекман повертається у фінальній ролі Росомахи в історії про постарілого Логана, який ховається від світу разом із професором Ксав'єром, що теж переживає занепад сил. Події відбуваються в похмурому майбутньому, де мутанти практично вимерли. Фільм відрізняється серйозною драматичною атмосферою, жорстокими сценами боїв і емоційним закінченням. "Лоґан: Росомаха" був відзначений як одна з найсильніших стрічок у всесвіті X-Men за свій людяний і трагічний підхід до супергеройської тематики.

"Месники: Завершення" (2019)

Цей фільм є кульмінацією всієї серії "Месників" і продовженням подій, які відбулися після знищення половини життя у всесвіті Таносом у "Месники: Війна нескінченності". Герої, що вижили, об’єднуються в останній спробі повернути своїх близьких і зупинити Таноса. Це епічна стрічка з великим акторським складом та захоплюючими бойовими сценами, яка отримала велику кількість позитивних відгуків і стала одним із найприбутковіших фільмів в історії.

"Людина-павук: Далеко від дому" (2019)

Після подій у "Месники: Завершення" Пітер Паркер (Том Голланд) намагається повернутися до нормального життя підлітка, але змушений взяти на себе нові обов'язки як Людина-павук. Фільм фокусується на подорожі Європою та новому ворогу Містеріо (Джейк Джилленгол), який маніпулює реальністю.

Нагадаємо, раніше ми писали про добірку найкращих серіалів для перегляду восени. А також стало відомо, що зірка "Зоряних війн" завершує свою 45-річну кар'єру.