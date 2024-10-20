Яким був "Неверленд" Майкла Джексона та чому ранчо закрили — відео

Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот

Ранчо "Неверленд" покійного Майкла Джексона оповите легендами та потаємними історіями. Втім, за життя співака там весело проводили час сотні дітей. Адже артист прагнув подарувати їм щастя на гойдалках та в зоопарку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як жила легенда та чому він назавжди покинув свій особистий рай.

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Співак створив для себе та друзів справді дивовижне місце — ранчо "Неверленд" у Лос-Олівос, що в Каліфорнії. Окрім маєтку, Джексон володів понад тисячею гектарів навколо.

Назва виникла не випадково. Майкл вважав цікавим назвати свій райський куточок на честь вигаданого острова, на якому діти ніколи не дорослішають, з повістей Дж. М. Баррі про Пітера Пена.

На території був казковий потяг, який віз дітей та усіх охочих до воріт ранчо. Потім на відвідувачів чекав парк атракціонів з лавками морозива. Окрім того, Джексон створив зоопарк і велику паркову зону.

Таємні кімнати в "Неверленді"

Після скандалу та звинувачень Майкла Джексона в педофілії, у медіа почали ширитись і теорії щодо його ранчо. Немов Джексон зробив парк розваг, щоб залицятись до хлопчиків. Також мав потаємні кімнати, в яких і ґвалтував дітей.

У 2005 році Джексона судили і виправдали від звинувачень про знущання з 13-річного хлопчика на ранчо.

Через це парк розваг закрили, а сам Майкл не приїздив туди протягом 4 років і аж до самої смерті. Він заперечував підозри і був вкрай обурений тим, що за добрими помислами його душі шукали огидні історії.

Через погану репутацію та плітки "Неверленд" після смерті співака довго не могли продати і він залишався пусткою.

Маєток Майкла Джексона продали за копійки

"Неверленд" купили у 2020 році за чверть від початкової ціни. Майкл Джексон у свій час заплатив майже 20 мільйонів доларів, втім реалізувати ранчо після його смерті було важко. Стартова ціна сягала сотні мільйонів доларів, втім нікого така власність не цікавила.

Минуло десятиліття і новим власником врешті став мільярдер-інвестор Рон Беркл. За даними Wall Street Journal, він заплатив 22 мільйони доларів та переназвав місцину на Sycamore Valley.

Нагадаємо всі теорії змови навколо смерті Майкла Джексона.Також ми розповідали, яким був співак останні роки перед смертю.