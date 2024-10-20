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Парк развлечений и ухаживания за мальчиками — тайны "Неверленда" Майкла Джексона

20 октября 2024 00:30
Валерия Соколенко - Редактор
Каким был "Неверленд" Майкла Джексона и почему ранчо закрыли.
Певец Майкл Джексон. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Ранчо "Неверленд" покойного Майкла Джексона окутано легендами и тайными историями. Впрочем, при жизни певца там весело проводили время сотни детей. Ведь артист стремился подарить им счастье на качелях и в зоопарке.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как жила легенда и почему он навсегда покинул свой личный рай.

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Певец создал для себя и друзей действительно удивительное место — ранчо "Неверленд" в Лос-Оливос Калифорнии. Кроме поместья, Джексон владел более тысячи гектаров вокруг.

Название возникло не случайно. Майкл считал интересным назвать свой райский уголок в честь вымышленного острова, на котором дети никогда не взрослеют, из повестей Дж. М. Барри о Питере Пене.

На территории был сказочный поезд, который вез детей и всех желающих к воротам ранчо. Затем посетителей ждал парк аттракционов с лотками мороженого. Кроме того, Джексон создал зоопарк и обширную парковую зону.

Тайные комнаты в "Неверленде"

После скандала и обвинений Майкла Джексона в педофилии, в медиа начали распространяться и теории относительно его ранчо. Словно Джексон сделал парк развлечений, чтобы ухаживать за мальчиками. Также у него были тайные комнаты, в которых и насиловал детей.

В 2005 году Джексона судили и оправдали от обвинений об издевательствах с 13-летнего мальчика на ранчо.

Поэтому парк развлечений закрыли, а сам Майкл не приезжал туда в течение 4 лет и вплоть до самой смерти. Он отрицал подозрения и был очень возмущен тем, что под добрыми помыслами его души искали отвратительные истории.

Из-за плохой репутации и сплетни "Неверленд" после смерти певца долго не могли продать и он пустовал.

Имение Майкла Джексона продали за копейки

"Неверленд" купили в 2020 году в четверти от первоначальной цены. Майкл Джексон в свое время заплатил почти 20 миллионов долларов, впрочем, реализовать ранчо после его смерти было тяжело. Стартовая цена достигала сотни миллионов долларов, но никого такая собственность не интересовала.

Прошло десятилетие и новым владельцем наконец-то стал миллиардер-инвестор Рон Беркл. По данным Wall Street Journal, он заплатил 22 миллиона долларов и переименовал место на Sycamore Valley.

Напомним все теории заговора вокруг смерти Майкла Джексона. Также мы рассказывали, каким был певец в последние годы перед смертью.

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