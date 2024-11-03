Памела Андерсон прокоментувала свій переїзд до Канади

Акторка Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/

Акторка Памела Андерсон вперше зізналася, чому вона покинула Голлівуд і повернулася на батьківщину в Канаду. Зірка переїхала кілька років тому і поділилася своїми внутрішніми переживаннями.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Women's Wear Daily.

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Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" переїхала з Тінселтауна (Південна Каліфорнія) на острів Ванкувер (Канада) кілька років тому під час періоду самоаналізу.

Акторка розповіла, що рішення про переїзд стало для неї способом "по-справжньому поглянути на своє життя і згадати, ким вона була".

"Не тим, ким мене називали інші люди, і я не хотіла, щоб щось, що сталося зі мною, визначало мене. Я хотіла, щоб те, що я роблю, визначало мене", — поділилася зірка.

Андерсон додала, що вона також відчувала себе в Америці "дуже сумною і самотньою", а також "припустилася багатьох помилок" у своєму житті. В якийсь момент зірка відчула, що їй потрібні зміни.

"Я не знаю, що сталося за останні кілька десятиліть, але зараз я відчуваю себе дуже далекою від того образу, яким я була", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Памела Андерсон вразила появою на гала-вечорі Музею кіноакадемії. А також зірка знялась для реклами популярного глянцю.