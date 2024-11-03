Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Памела Андерсон зізналась, чому переїхала з Голлівуду arrow

Памела Андерсон зізналась, чому переїхала з Голлівуду

3 листопада 2024 09:15
Ганна Корешкова - Редактор
Памела Андерсон прокоментувала свій переїзд до Канади
Акторка Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/
Ганна Корешкова - Редактор

Акторка Памела Андерсон вперше зізналася, чому вона покинула Голлівуд і повернулася на батьківщину в Канаду. Зірка переїхала кілька років тому і поділилася своїми внутрішніми переживаннями.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Women's Wear Daily.

Читайте також:

Памела Андерсон про переїзд до Канади

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" переїхала з Тінселтауна (Південна Каліфорнія) на острів Ванкувер (Канада) кілька років тому під час періоду самоаналізу.

Акторка розповіла, що рішення про переїзд стало для неї способом "по-справжньому поглянути на своє життя і згадати, ким вона була".

"Не тим, ким мене називали інші люди, і я не хотіла, щоб щось, що сталося зі мною, визначало мене. Я хотіла, щоб те, що я роблю, визначало мене", — поділилася зірка.

Андерсон додала, що вона також відчувала себе в Америці "дуже сумною і самотньою", а також "припустилася багатьох помилок" у своєму житті. В якийсь момент зірка відчула, що їй потрібні зміни.

"Я не знаю, що сталося за останні кілька десятиліть, але зараз я відчуваю себе дуже далекою від того образу, яким я була", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Памела Андерсон вразила появою на гала-вечорі Музею кіноакадемії. А також зірка знялась для реклами популярного глянцю.

інтерв'ю закордонні зірки Памела Андерсон США Канада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:51 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

09:47 В Чорному морі знову чергують російські ракетоносії

09:31 Гарріс випередила Трампа в одному зі штатів США

09:19 Коли краще виїжджати за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені

09:15 Українець Сідей виграв перший поєдинок у UFC

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

09:10 Лубінець відповів на заяву РФ про "відмову" України від полонених

08:44 Окупанти атакували Київ — у КМВА прозвітували роботу ППО

08:18 День інженерних військ — Умєров привітав причетних

08:15 Забарний висловився про історичну перемогу над Ман Сіті

08:02 У Чернігові жінка викрала з магазину куртку — вирок суду

09:51 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

09:47 В Чорному морі знову чергують російські ракетоносії

09:31 Гарріс випередила Трампа в одному зі штатів США

09:19 Коли краще виїжджати за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені

09:15 Українець Сідей виграв перший поєдинок у UFC

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

09:10 Лубінець відповів на заяву РФ про "відмову" України від полонених

08:44 Окупанти атакували Київ — у КМВА прозвітували роботу ППО

08:18 День інженерних військ — Умєров привітав причетних

08:15 Забарний висловився про історичну перемогу над Ман Сіті

08:02 У Чернігові жінка викрала з магазину куртку — вирок суду

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі