Памела Андерсон прокомментировала свой переезд в Канаду

Актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/

Актриса Памела Андерсон впервые призналась, почему она покинула Голливуд и вернулась на родину в Канаду. Звезда переехала несколько лет назад и поделилась своими внутренними переживаниями.

Об этом она рассказала в интервью Women's Wear Daily.

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Звезда сериала "Спасатели Малибу" переехала из Тинселтауна (Южная Калифорния) на остров Ванкувер (Канада) несколько лет назад во время самоанализа.

Актриса рассказала, что решение о переезде стало для нее способом "по-настоящему взглянуть на свою жизнь и вспомнить, кем она была".

"Не тем, кем меня называли другие люди, и я не хотела, чтобы что-то случившееся со мной определяло меня. Я хотела, чтобы то, что я делаю, определяло меня", — поделилась звезда.

Андерсон добавила, что она также чувствовала себя в Америке "очень грустной и одинокой", а также "допустила много ошибок" в своей жизни. В какой-то момент звезда почувствовала, что ей нужны перемены.

"Я не знаю, что произошло за последние несколько десятилетий, но сейчас я чувствую себя очень далекой от того образа, каким я была", — рассказала она.

Напомним, ранее Памела Андерсон поразила появление на гала-вечере Музея киноакадемии. А также звезда снялась для рекламы популярного глянца.