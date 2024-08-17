У центрі Лондона загорівся палац Сомерсет-хаус — відео

Пожежа в колишньому королівському палаці Сомерсет-хаус. Фото: Reuters

Пожежа охопила коридори колишнього королівського палацу Сомерсет-хаус у Лондоні. До ліквації вогню залучили 125 рятувальників та 20 пожежних машин.

Про це пише Sky News.

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Вогонь лютує у колишньому королівському палаці Сомерсет-хаус. Лондонські рятувальники швидко приїхали. На місці працюють 125 пожежників та 20 спецмашин. Постраждалих немає.

"Диспетчери бригади прийняли 10 викликів про пожежу, перший надійшов об 11:59", — йдеться в повідомленні. Однак, взяти контроль вогонь змогли лише близько 15:00.

Над палацом Сомерсет-хаус піднімається дим. Фото: Reuters

Вогонь виник у "невеликій частині будівлі", однак на відео та фото помітно, що палає вже і дах. Над річкою Темза піднялись клуби густого чорного диму.

"Увесь персонал і громадськість у безпеці, а сайт закрито. Пожежна бригада Лондона прибула швидко, і ми дуже тісно співпрацюємо з ними, щоб контролювати поширення вогню", — написали на офіційній сторінці палацу.

125 пожежників гасять вогонь у Сомерсет-хаус. Фото: Reuters

У палаці, який зараз є історичним центром мистецтв, зберігаються цінні роботи. Там представлені картини видатних художників — таких, як Вінсент Ван Гог, Мане та Сезанн.

Пожежа у Лондоні. Фото: Reuters

Що відомого про королівський палац Сомерсет-хаус

Сомерсет-хаус раніше був королівським палацом, однак нині це центр мистецтва, культури та розваг. Галерея Курто, де зберігається одна з найбільших у світі колекцій мистецтва, розташована в північному крилі будівлі та містить роботи відомих художників.

Центр Лондона перекритий через пожежу. Фото: Reuters

71-річний Алан Робінсон, католицький священник, який працює неподалік і живе в Ковент-Гардені, сказав, що він стурбований долею "незамінною" колекцією мистецтва в галереї Курто.

Палац Сомерсет-Хаус побудували у 1547 році.

Дах Сомерсет-Хайс палає у Лондоні. Фото: Reuters

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