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Палає королівський палац Сомерсет-хаус у Лондоні — відео

17 серпня 2024 20:19
Антоніна Завадська - Редактор
У центрі Лондона загорівся палац Сомерсет-хаус — відео
Пожежа в колишньому королівському палаці Сомерсет-хаус. Фото: Reuters
Антоніна Завадська - Редактор

Пожежа охопила коридори колишнього королівського палацу Сомерсет-хаус у Лондоні. До ліквації вогню залучили 125 рятувальників та 20 пожежних машин.

Про це пише Sky News. 

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У лондонському королівському палаці Сомерсет-хаус виникла пожежа

Вогонь лютує у колишньому королівському палаці Сомерсет-хаус. Лондонські рятувальники швидко приїхали. На місці працюють 125 пожежників та 20 спецмашин. Постраждалих немає. 

"Диспетчери бригади прийняли 10 викликів про пожежу, перший надійшов об 11:59", — йдеться в повідомленні. Однак, взяти контроль вогонь змогли лише близько 15:00.

Над палацом Сомерсет-хаус піднімається дим. Фото: Reuters
Над палацом Сомерсет-хаус піднімається дим. Фото: Reuters

Вогонь виник  у "невеликій частині будівлі", однак на відео та фото помітно, що палає вже і дах. Над річкою Темза піднялись клуби густого чорного диму. 

"Увесь персонал і громадськість у безпеці, а сайт закрито. Пожежна бригада Лондона прибула швидко, і ми дуже тісно співпрацюємо з ними, щоб контролювати поширення вогню", — написали на офіційній сторінці палацу. 

125 пожежників гасять вогонь у Сомерсет-хаус. Фото: Reuters
125 пожежників гасять вогонь у Сомерсет-хаус. Фото: Reuters

У палаці, який зараз є історичним центром мистецтв, зберігаються цінні роботи. Там представлені картини видатних художників — таких, як Вінсент Ван Гог, Мане та Сезанн.

Пожежа у Лондоні. Фото: Reuters
Пожежа у Лондоні. Фото: Reuters

Що відомого про королівський палац Сомерсет-хаус

Сомерсет-хаус раніше був королівським палацом, однак нині це центр мистецтва, культури та розваг. Галерея Курто, де зберігається одна з найбільших у світі колекцій мистецтва, розташована в північному крилі будівлі та містить роботи відомих художників. 

Центр Лондона перекритий через пожежу. Фото: Reuters
Центр Лондона перекритий через пожежу. Фото: Reuters

71-річний Алан Робінсон, католицький священник, який працює неподалік і живе в Ковент-Гардені, сказав, що він стурбований долею "незамінною" колекцією мистецтва в галереї Курто.

Палац Сомерсет-Хаус побудували у 1547 році. 

Дах Сомерсет-Хайс палає у Лондоні. Фото: Reuters
Дах Сомерсет-Хайс палає у Лондоні. Фото: Reuters

Нагадаємо, Меган Маркл шокувала ціною на сукню, в якій засвітилась разом з принцом Гаррі. Також молодший син короля Чарльза відхилив його пропозицію.

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