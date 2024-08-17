В центре Лондона загорелся дворец Сомерсет-хаус.

Пылает королевский дворец Сомерсет-хаус в Лондоне — видео
Пожар охватил коридоры бывшего королевского дворца Сомерсет-хаус в Лондоне. К ликвидации огня привлекли 125 спасателей и 20 пожарных машин.
Об этом пишет Sky News.
В лондонском королевском дворце Сомерсет-хаус возник пожар
Огонь свирепствует в бывшем королевском дворце Сомерсет-хаус. Лондонские спасатели быстро приехали. На месте работают 125 пожарных и 20 спецмашин. Пострадавших нет.
"Диспетчеры бригады приняли 10 вызовов о пожаре, первый поступил в 11:59", — говорится в сообщении. Однако взять контроль над огнем смогли лишь около 15:00.
Огонь возник в "небольшой части здания", однако на видео и фото заметно, что пылает уже и крыша. Над рекой Темза поднялись клубы густого черного дыма.
"Весь персонал и общественность в безопасности, а сайт закрыт. Пожарная бригада Лондона прибыла быстро, и мы очень тесно сотрудничаем с ними, чтобы контролировать распространение огня", — написали на официальной странице дворца.
Во дворце, являющемся сейчас историческим центром искусств, сохраняются ценные работы. Там представлены картины выдающихся художников, таких как Винсент Ван Гог, Мане и Сезанн.
Что известно о королевском дворце Сомерсет-хаус
Сомерсет-хаус раньше был королевским дворцом, однако сейчас это центр искусства, культуры и развлечений. Галерея Курто, где хранится одна из самых больших в мире коллекций искусства, расположена в северном крыле здания и содержит работы известных художников.
71-летний Алан Робинсон, католический священник, работающий неподалеку и живущий в Ковент-Гардене, сказал, что он озабочен судьбой "незаменимой" коллекцией искусства в галерее Курто.
Дворец Сомерсет-Хаус был построен в 1547 году.
Напомним, Меган Маркл шокировала ценой платье, в котором засветилась вместе с принцем Гарри. Также младший сын короля Чарльза отверг его предложение.
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