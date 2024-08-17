В центре Лондона загорелся дворец Сомерсет-хаус.

Пожар в бывшем королевском дворце Сомерсет-хаус. Фото: Reuters

Пожар охватил коридоры бывшего королевского дворца Сомерсет-хаус в Лондоне. К ликвидации огня привлекли 125 спасателей и 20 пожарных машин.

Об этом пишет Sky News.

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В лондонском королевском дворце Сомерсет-хаус возник пожар

Огонь свирепствует в бывшем королевском дворце Сомерсет-хаус. Лондонские спасатели быстро приехали. На месте работают 125 пожарных и 20 спецмашин. Пострадавших нет.

"Диспетчеры бригады приняли 10 вызовов о пожаре, первый поступил в 11:59", — говорится в сообщении. Однако взять контроль над огнем смогли лишь около 15:00.

Над дворцом Сомерсет-хаус поднимается дым. Фото: Reuters

Огонь возник в "небольшой части здания", однако на видео и фото заметно, что пылает уже и крыша. Над рекой Темза поднялись клубы густого черного дыма.

"Весь персонал и общественность в безопасности, а сайт закрыт. Пожарная бригада Лондона прибыла быстро, и мы очень тесно сотрудничаем с ними, чтобы контролировать распространение огня", — написали на официальной странице дворца.

125 пожарных тушат огонь в Сомерсет-хаусе. Фото: Reuters

Во дворце, являющемся сейчас историческим центром искусств, сохраняются ценные работы. Там представлены картины выдающихся художников, таких как Винсент Ван Гог, Мане и Сезанн.

Пожар в Лондоне. Фото: Reuters

Что известно о королевском дворце Сомерсет-хаус

Сомерсет-хаус раньше был королевским дворцом, однако сейчас это центр искусства, культуры и развлечений. Галерея Курто, где хранится одна из самых больших в мире коллекций искусства, расположена в северном крыле здания и содержит работы известных художников.

Центр Лондона перекрыт из-за пожара. Фото: Reuters

71-летний Алан Робинсон, католический священник, работающий неподалеку и живущий в Ковент-Гардене, сказал, что он озабочен судьбой "незаменимой" коллекцией искусства в галерее Курто.

Дворец Сомерсет-Хаус был построен в 1547 году.

Крыша Сомерсет-Хайс пылает в Лондоне. Фото: Reuters

Напомним, Меган Маркл шокировала ценой платье, в котором засветилась вместе с принцем Гарри. Также младший сын короля Чарльза отверг его предложение.