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Принц Гаррі відхилив щедру пропозицію короля Чарльза

16 серпня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Принц Гаррі відмовив королю Чарльзу
Принц Гаррі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принцу Гаррі запропонували проживання в Букінгемському палаці під час його останньої поїздки до Великої Британії у травні, але він відмовився і залишився у готелі. 39-річний герцог Сассекський приїхав, щоб відзначити десяту річницю Ігор Нескорених, а потім полетів до Нігерії зі своєю 43-річною дружиною Меган.

Про це пише Daily Mail.

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Писали, що Гаррі попросив свого батька зупинитися в королівській резиденції під час поїздки, але, схоже, передумав і замість цього вибрав готель. Але тепер стверджується, що принцу запропонували кімнату в Букінгемському палаці, поки його батько зупинявся в сусідньому Кларенс-хаусі.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Гаррі не бачив свого батька, 75-річного короля Чарльза, під час поїздки.

"Я не знаю, що ще міг зробити король. Він запропонував Гаррі залишитися в Букінгемському палаці, але, здається, навіть цього було недостатньо. Було далеко не зрозуміло, якими були плани герцога. Коли справа дійшла до цього, у щоденнику короля не було місця між лікуванням та іншими запланованими подіями. Це робить рішення Гаррі залишитися в готелі ще більш дивним, оскільки Палац, природно, надасть всю безпеку, яку тільки можна побажати. Це також мало б більше сенсу, оскільки королю було б легше побачити свого сина, якби вони залишалися поруч", — розповів інсайдер.

 

Король Чарльз з королевою-консорт Камілою
Король Чарльз з королевою-консорт Камілою. Фото: Reuters

 

Джерела кажуть, що Гаррі повідомив свого батька про намір побачитися з ним під час подорож. Запит на побачення з його батьком був надісланий до візиту, який "довго планувався".

Королівські протоколи вимагають від герцога попередити короля та Міністерство внутрішніх справ за 28 днів, щоб виконати забезпечення безпеки. Але візит так і не відбувся — і джерела стверджують, що незважаючи на прохання, герцог не бачив свого батька.

Прес-секретар герцога заявив, що Чарльз був надто зайнятий, щоб побачити свого сина: "Це, на жаль, буде неможливим через щільну програму Його Величності. Звісно, ​​герцог розуміє щоденні зобов’язання свого батька та інші пріоритети та сподівається побачити його незабаром".

У короля дійсно був насичений графік, поки його син був у місті, включаючи його регулярну щотижневу аудієнцію з прем’єр-міністром у той самий день.

На початку року Гаррі поспішив до Великої Британії, щоб побачити свого батька після того, як король зателефонував йому, щоб повідомити про свій діагноз раку.

Пара ненадовго зустрілася в Кларенс-хаусі, перш ніж король полетів до Сандрінгема, де він провів більшу частину свого часу під час лікування.

Нагадаємо, відома журналістка розкритикувала Меган Маркл. А раніше ми писали, чи королівська родина привітала Меган Маркл з днем народження.

принц Гаррі король Чарльз ІІІ королівська родина Ігри нескорених

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