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Принц Гарри отклонил щедрое предложение короля Чарльза

16 августа 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Принц Гаррі відмовив королю Чарльзу
Принц Гарри. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принцу Гарри предложили проживание в Букингемском дворце во время его последней поездки в Великобританию в мае, но он отказался и остался в отеле. 39-летний герцог Сассекский приехал, чтобы отметить десятую годовщину Игор Непокоренных, а затем улетел в Нигерию со своей 43-летней супругой Меган.

Об этом пишет Daily Mail.

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Писали, что Гарри попросил отца остановиться в королевской резиденции во время поездки, но, похоже, передумал и вместо этого выбрал отель. Но теперь утверждается, что принцу предложили комнату в Букингемском дворце, пока его отец останавливался в соседнем Кларенс-хаусе.

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Гарри не видел своего отца, 75-летнего короля Чарльза, во время поездки.

"Я не знаю, что еще мог сделать король. Он предложил Гарри остаться в Букингемском дворце, но, кажется, даже этого было недостаточно. Было далеко не понятно, каковы были планы герцога. Когда дело дошло до этого, в дневнике короля не было места между лечением и другими запланированными событиями Это делает решение Гарри остаться в отеле еще более странным, поскольку Дворец, естественно, предоставит всю безопасность, которой только можно пожелать. Это также имело бы больше смысла, поскольку королю было бы легче увидеть своего сына, если бы они оставались рядом", — рассказал инсайдер.

 

Король Чарльз с королевой-консорт Камиллой
Король Чарльз с королевой-консорт Камиллой. Фото: Reuters

 

Источники говорят, что Гарри сообщил своему отцу о намерении увидеться с ним во время поездки. Запрос на свидание с его отцом был направлен до "долго планировавшегося" визита.

Королевские протоколы требуют от герцога предупредить короля и Министерство внутренних дел за 28 дней для обеспечения безопасности. Но визит так и не состоялся — и источники утверждают, что, несмотря на просьбы, герцог не видел своего отца.

Пресс-секретарь герцога заявил, что Чарльз был слишком занят, чтобы увидеть своего сына: "Это, к сожалению, будет невозможным из-за плотной программы Его Величества. Конечно, герцог понимает ежедневные обязательства своего отца и другие приоритеты и надеется увидеть его вскоре".

У короля действительно был насыщен график, пока его сын был в городе, включая его регулярную еженедельную аудиенцию с премьер-министром в тот же день.

В начале года Гарри поспешил в Великобританию, чтобы увидеть своего отца после того, как король позвонил ему, чтобы сообщить о своем диагнозе рака.

Пара ненадолго встретилась в Кларенс-хаусе, прежде чем король улетел в Сандрингем, где он провел большую часть своего времени во время лечения.

Напомним, известная журналистка раскритиковала Меган Маркл. А раньше мы писали, поздравила ли королевская семья Меган Маркл с днем ​​рождения.

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