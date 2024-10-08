В компанії Netflix вирішили, чи будуть знімати другий сезон серіалу "Каос"

Кадр з серіалу "Каос". Фото: Instagram/netflix

Напередодні стримінгова платформа Netflix презентувала новий комедійний серіал "Каос". Він розповідає про богів з грецької та римської міфології. Стало відомо, чи зніматимуть творці шоу його продовження.

Про це повідомляє видання Collider.

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Продовження серіалу "Каос" на Netflix

Стрімінгова платформа закрила серіал із Джеффом Голдблумом після релізу першого сезону. Керівництво компанії прийняло таке рішення попри успішну прем'єру. Цілий місяць шоу було в Топ-10 телепроєктів на Netflix. А в соцмережах серіал активно обговорювали.

На порталі Rotten Tomatoes "Каос" отримав 76% позитивних відгуків критиків і 83% від пересічних глядачів. Користувачі порталу IMDb оцінили шоу у високі 7,5 бала з 10.

Творець шоу Чарлі Ковелл висловлював надію на продовження серіалу. В цілому він мав в планах відзняти три сезони проєкту. Втім, керівництво стримінгової платформи відмовилось від зйомок. Про причини поки не повідомляються.

Події першого і останнього сезону розгортаються в сучасному світі, де, серед звичайних людей, потайки мешкають давньогрецькі боги. Великий Зевс виявив на своєму обличчі першу за тисячі років зморшку. Він усвідомлює, що його остаточне падіння близько.

Зевса зіграв американський актор Джефф Голдблюм. Він знімався в таких проєктах, як, зокрема, "Парк Юрського періоду","День незалежності" та "Муха".

Інші герої серіалу "Каос". Фото: Instagram/netflix

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська світська левиця Кім Кардаш'ян заступилась за братів-вбивць Менендесів, про яких Netflix зняв серіал. Також ми розповідали про українських зірок, які з'явилися на Netflix.