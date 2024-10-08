В компании Netflix решили, будут ли снимать второй сезон сериала "Каос"

Кадр из сериала "Каос". Фото: Instagram/netflix

Накануне стриминговая платформа Netflix представила новый комедийный сериал "Каос". Он повествует о богах из греческой и римской мифологии. Стало известно, будут ли создатели шоу снимать его продолжение.

Об этом сообщает издание Collider.

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Продолжение сериала "Каос" на Netflix

Стриминговая платформа закрыла сериал с Джеффом Голдблумом после релиза первого сезона. Руководство компании приняло такое решение, несмотря на успешную премьеру. Целый месяц шоу было в Топ-10 телепроектов на Netflix. А в соцсетях сериал активно обсуждали.

На портале Rotten Tomatoes "Каос" получил 76% положительных отзывов критиков и 83% от рядовых зрителей. Пользователи портала IMDb оценили шоу в высокие 7,5 из 10 баллов.

Автор шоу Чарли Ковелл выражал надежду на продолжение сериала. В целом он планировал снять три сезона проекта. Впрочем, руководство стриминговой платформы отказалось от съемок. О причинах пока не сообщается.

События первого и последнего сезона разворачиваются в современном мире, где, среди обычных людей, тайком живут древнегреческие боги. Великий Зевс обнаружил на своем лице первую за тысячи лет морщинку. Он понимает, что его окончательное падение близко.

Зевса сыграл американский актер Джефф Голдблюм. Он снимался в таких проектах, как "Парк Юрского периода", "День независимости" и "Муха".

Другие герои сериала "Каос". Фото: Instagram/netflix

Напомним, ранее мы писали, что американская светская львица Ким Кардашьян вступилась за братьев-убийц Менендесов, о которых Netflix снял сериал. Также мы рассказывали об украинских звездах, появившихся на Netflix.