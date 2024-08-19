Дженніфер Лопес стрімко втрачає підписників в Instagram

На тлі чуток про розлучення Джей Ло втрачає підписників в Instagram
Акаунт американської співачки, акторки Дженніфер Лопес входить у двадцятку найпопулярніших профілів Instagram за кількістю підписників. Втім, на тлі чуток про розлучення з голлівудським актором Беном Аффлеком зірка почала втрачати фолловерів.
Про це Новини.LIVE дізнався в Instrack.
Дженніфер Лопес втрачає підписників в Instagram
На титуловану артистку підписані 251 млн фолловерів соцмережі. За цим показником Джей Ло займає 17 сходинку серед всіх користувачів Instagram. Її цифри кращі ніж, наприклад, в співачок Ріанни, Кеті Перрі та Майлі Сайрус.
Втім, лише за цей тиждень 55-річна зірка втратила майже 320 тисяч підписників. Відписуються від Джей Ло більше, ніж підписуються.
Окрім чуток про розлучення з Беном Аффлеком, з яким співачку не бачили вже не один місяць (навіть свої дні народження святкували окремо), на кількість підписників вплинуло й скасування туру This is Me…Live.
Квитки на нього продавалися вкрай погано, але за офіційною заявою Лопес не поїхала з концертами містами Північної Америки через відпустку. Її вона взяла аби побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями. Бена Аффлека не згадували.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Джей Ло помітили на концерті музичного виконавця Бруно Марса. Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес провела час з сином Бена Аффлека.
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