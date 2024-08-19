Дженнифер Лопес стремительно теряет подписчиков в Instagram

Американская певица, актриса Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Аккаунт американской певицы, актрисы Дженнифер Лопес входит в двадцатку самых популярных профилей Instagram по количеству подписчиков. Впрочем, на фоне слухов о разводе с голливудским актером Беном Аффлеком звезда начала терять фолловеров.

Об этом Новини.LIVE узнал в Instrack.

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Дженнифер Лопес теряет подписчиков в Instagram

На титулованную артистку подписаны 251 млн фолловеров соцсети. По этому показателю Джей Ло занимает 17 место среди всех пользователей Instagram. Ее цифры лучше, чем, например, у певиц Рианны, Кэти Перри и Майли Сайрус.

Впрочем, лишь за эту неделю 55-летняя звезда потеряла около 320 тысяч подписчиков. Отписываются от Джей Ло больше, чем подписываются.

Статистика страницы Дженнифер Лопес в Instagram. Скриншот: Instrack

Кроме слухов о разводе с Беном Аффлеком, с которым певицу не видели уже не один месяц (даже свои дни рождения праздновали отдельно), на количество подписчиков повлияло и отмена тура This is Me… Live.

Билеты на него продавались крайне плохо, но по официальному заявлению Лопес не поехала с концертами по городам Северной Америки из-за отпуска. Ее она взяла, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями. Бена Аффлека не упоминали.

Напомним, ранее мы писали, что Джей Ло заметили на концерте музыкального исполнителя Бруно Марса. Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес провела время с сыном Бена Аффлека.