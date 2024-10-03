Катерина Осадча анонсувала новий серіал, заснований на реальних подіях

Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha

Громадська діячка та телеведуча Катерина Осадча поділилася планами на новий проєкт. Разом з шістьома українськими режисерами вона розпочне роботу над серіалом "Зниклі".

Про це Осадча розповіла в коментарі Новини.LIVE.

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Катерина Осадча працює над серіалом, заснованим на реальних подіях

На ідею створити новий проєкт Катерину та її команду надихнули історії українців, які під час повномасштабної війни втратили зв'язок зі своїми рідними.

У новому серіалі, який отримав назву "Зниклі", Осадча разом із видатними українськими режисерами розповість реальні історії українців, які трапилися під час великої війни. В основу проєкту також лягла ініціатива Осадчої "Знайти своїх".

"Серіал "Зниклі" — це антологія, в ній буде шість серій. Шість серій від шести режисерів. З нами вже погодилася працювати Наталія Ворожбит, Ірина Цілик, Христина Тинкевич, Євген Тунік, Олексій Тараненко і це буде кінодебют Івана Уривського. Режисери вже написали свої синопсиси.

Цей формат і ці історії, які засновані на історіях нашої ініціативи "Знайти своїх". Історії, які написали режисери на реальних подіях, які відбувалися під час повномасштабного вторгення, і якими займалася наша ініціатива", — поділилася ведуча.

Лише одна з історій, як розповіла Катерина, не траплялася насправді. Однак вона повністю передає проблеми часу та цілком могла бути реальною.

"Тільки одна з історій не заснована на реальних подіях. Вона з майбутнього, але вона б мала місце бути, як історія, яка могла статися. Ми зараз на стадії написання сценарію і ми дуже сподіваємося, що ми вже розпочнемо зйомки", — поділилася Осадча.

Наразі команда ще в пошуку додаткового фінансування серіалу, адже зараз виділення коштів на виробництво медіапроєктів. Однак ведуча впевнена, що цей важливий серіал буде показано не лише в Україні, а й на закордонних майданчиках.

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