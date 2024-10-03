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На реальних подіях — Осадча працює над новим серіалом

3 жовтня 2024 20:04
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Катерина Осадча анонсувала новий серіал, заснований на реальних подіях
Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Громадська діячка та телеведуча Катерина Осадча поділилася планами на новий проєкт. Разом з шістьома українськими режисерами вона розпочне роботу над серіалом "Зниклі".

Про це Осадча розповіла в коментарі Новини.LIVE.

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На ідею створити новий проєкт Катерину та її команду надихнули історії українців, які під час повномасштабної війни втратили зв'язок зі своїми рідними.

У новому серіалі, який отримав назву "Зниклі", Осадча разом із видатними українськими режисерами розповість реальні історії українців, які трапилися під час великої війни. В основу проєкту також лягла ініціатива Осадчої "Знайти своїх".

"Серіал "Зниклі" — це антологія, в ній буде шість серій. Шість серій від шести режисерів. З нами вже погодилася працювати Наталія Ворожбит, Ірина Цілик, Христина Тинкевич, Євген Тунік, Олексій Тараненко і це буде кінодебют Івана Уривського. Режисери вже написали свої синопсиси.

Цей формат і ці історії, які засновані на історіях нашої ініціативи "Знайти своїх". Історії, які написали режисери на реальних подіях, які відбувалися під час повномасштабного вторгення, і якими займалася наша ініціатива", — поділилася ведуча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лише одна з історій, як розповіла Катерина, не траплялася насправді. Однак вона повністю передає проблеми часу та цілком могла бути реальною.

"Тільки одна з історій не заснована на реальних подіях. Вона з майбутнього, але вона б мала місце бути, як історія, яка могла статися. Ми зараз на стадії написання сценарію і ми дуже сподіваємося, що ми вже розпочнемо зйомки", — поділилася Осадча.

Наразі команда ще в пошуку додаткового фінансування серіалу, адже зараз виділення коштів на виробництво медіапроєктів. Однак ведуча впевнена, що цей важливий серіал буде показано не лише в Україні, а й на закордонних майданчиках.

Нагадаємо, раніше Марія Орлова розповіла про проєкт на підтримку захсиників "Музика заради перемоги".

Раніше українська співачка стала амбасадоркою великого проєкту Spotify Equal.

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20:57 Без лікарів та медикаментів — який вигляд має медичний пункт для хасидів (відео)

20:44 Перевищення норми в 150 разів — РФ влаштувала екологічну катастрофу в Горлівці

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