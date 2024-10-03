Екатерина Осадчая анонсировала новый сериал, основанный на реальных событиях

Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Общественная деятельница и телеведущая Екатерина Осадчая поделилась планами на новый проект. Вместе с шестью украинскими режиссерами она приступит к работе над сериалом "Исчезнувшие".

Об этом Осадчая рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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Екатерина Осадчая работает над сериалом, основанным на реальных событиях.

На идею создать новый проект Екатерину и ее команду вдохновили истории украинцев, во время полномасштабной войны потерявших связь со своими родными.

В новом сериале, который получил название "Исчезнувшие", Осадчая вместе с выдающимися украинскими режиссерами расскажет реальные истории украинцев, случившихся во время великой войны. В основу проекта также легла инициатива Осадчей "Найти своих".

"Сериал "Исчезнувшие" — это антология, в ней будет шесть серий. Шесть серий от шести режиссеров. С нами уже согласилась работать Наталья Ворожбит, Ирина Цилык, Кристина Тинкевич, Евгений Туник, Алексей Тараненко и это будет кинодебют Ивана Урывского. Режиссеры уже написали свои синопсисы.

Этот формат и эти истории, которые основаны на историях нашей инициативы "Найти своих". Истории, которые написали режиссеры на реальных событиях, которые происходили во время полномасштабного вторжения, и которыми занималась наша инициатива", — поделилась ведущая.

Лишь одна из историй, как рассказала Екатерина, не случилась на самом деле. Однако она полностью передает проблемы времени и вполне могла быть реальной.

"Только одна из историй не основана на реальных событиях. Она из будущего, но она имеет место быть, как история, которая могла произойти. Мы сейчас на стадии написания сценария и мы очень надеемся, что мы уже начнем съемки", — поделилась Осадчая .

Пока команда еще в поиске дополнительного финансирования сериала, ведь сейчас выделение средств на производство медиапроектов. Однако ведущая уверена, что этот важный сериал будет показан не только на Украине, но и на зарубежных площадках.

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