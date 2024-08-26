Українці показали інсталяцію з артефактів війни на Burning Man 2024

Фестиваль сучасного мистецтва Burning Man. Фото: instagram.com/burningman/

Українці презентували на фестивалі сучасного мистецтва Burning Man 2024 у Неваді інсталяцію "I'm Fine". Її створив скульптор Олексій Сай.

Про це розповів ініціатор медіапроєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

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Дейнега розповів, що інсталяція "I'm Fine" складається з артефактів війни, які були зібрані на деокупованих територіях. Її автори мали на меті показати іноземцям незламність та біль українського народу.

"Це про людей, вбитих росіянами на початку війни просто за те, що вони переходили дорогу чи їхали на велосипеді у справах. Є два знаки "обережно діти". Один з них було знято біля повністю зруйнованої росіянами школи в Херсонській області. Є шматок торгівельного центру. Одного з найкращих в Херсоні. В якому був Мак і купа різних магазинів. Його розвалили з танків у перші ж дні повномасштабної війни", — поділився Дейнега.

Керівник медіапроєкту також розповів про те, як американці реагують на результати злочинів росіян.

Інсталяція "I'm Fine". Фото: facebook.com/deynega

Українська інсталяція "I'm Fine" у Неваді. Фото: facebook.com/deynega

"Один американець сказав, що в нашій інсталяції стільки горя і смерті, що це важко витримати і заплакав. Інший сказав, що в ній багато сили, бо якби ми були жертвами, а не воїнами — ми б її сюди не привезли", — додав він.

Нагадаємо, Ді Капріо перевтілився у незвиний образ для нової ролі. А також зірка "Емілі в Парижі" знялась для кумедної обкладинки глянцю ELLE.