Украинцы показали инсталляцию из артефактов войны на Burning Man 2024

На фестивале Burning Man презентовали инсталляцию, созданную из артефактов войны в Украине
Украинцы презентовали на фестивале современного искусства Burning Man 2024 в Неваде инсталляцию "I'm Fine". Ее создал скульптор Алексей Сай.
Об этом рассказал инициатор медиапроекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега.
Установка от Украины на Burning Man 2024
Дейнега рассказал, что инсталляция "I'm Fine" состоит из артефактов войны, собранных на деоккупированных территориях. У ее авторов была цель показать иностранцам несокрушимость и боль украинского народа.
"Это о людях, убитых россиянами в начале войны просто за то, что они переходили дорогу или ехали на велосипеде по делам. Есть два знака "осторожно дети". Один из них был снят возле полностью разрушенной россиянами школы в Херсонской области. Есть кусок торгового центра. Одного из лучших в Херсоне. В котором был Мак и куча разных магазинов. Его развалили из танков в первые же дни полномасштабной войны", — поделился Дейнега.
Руководитель медиапроекта также рассказал о том, как американцы реагируют на результаты преступлений россиян.
"Один американец сказал, что в нашей инсталляции столько горя и смерти, что это трудно выдержать и заплакал. Другой сказал, что в ней много сил, потому что если бы мы были жертвами, а не воинами — мы бы ее сюда не привезли", — добавил он.
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