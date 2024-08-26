Украинцы показали инсталляцию из артефактов войны на Burning Man 2024

Фестиваль современного искусства Burning Man. Фото: instagram.com/burningman/

Украинцы презентовали на фестивале современного искусства Burning Man 2024 в Неваде инсталляцию "I'm Fine". Ее создал скульптор Алексей Сай.

Об этом рассказал инициатор медиапроекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега.

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Дейнега рассказал, что инсталляция "I'm Fine" состоит из артефактов войны, собранных на деоккупированных территориях. У ее авторов была цель показать иностранцам несокрушимость и боль украинского народа.

"Это о людях, убитых россиянами в начале войны просто за то, что они переходили дорогу или ехали на велосипеде по делам. Есть два знака "осторожно дети". Один из них был снят возле полностью разрушенной россиянами школы в Херсонской области. Есть кусок торгового центра. Одного из лучших в Херсоне. В котором был Мак и куча разных магазинов. Его развалили из танков в первые же дни полномасштабной войны", — поделился Дейнега.

Руководитель медиапроекта также рассказал о том, как американцы реагируют на результаты преступлений россиян.

Установка "I'm Fine". Фото: facebook.com/deynega

Украинская инсталляция "I'm Fine" в Неваде. Фото: facebook.com/deynega

"Один американец сказал, что в нашей инсталляции столько горя и смерти, что это трудно выдержать и заплакал. Другой сказал, что в ней много сил, потому что если бы мы были жертвами, а не воинами — мы бы ее сюда не привезли", — добавил он.

Напомним, Ди Каприо превратился в необычный образ для новой роли. А также звезда "Эмили в Париже" снялась для забавной обложки глянца ELLE.