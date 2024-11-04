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Мілла Йовович зворушливо привітала доньку з 17-річчям — фото

4 листопада 2024 22:32
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Старша донька Мілли Йовович відсвяткувала 17-річчя — фото Евер Андерсон
Американська акторка, модель Евер Андерсон. Фото: Instagram//everanderson
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

Американська акторка українського походження Мілла Йовович привітала старшу доньку Евер з днем народження. Дівчині, яка, як і зіркова мама стала моделлю та акторкою, виповнилось 17 років. З цієї нагоди Мілла показала актуальні та раритетні фото.

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.

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День народження доньки Мілли Йовович

Евер Андерсон-Йовович відсвяткувала день народження в компанії зіркової родини. Акторку, яка в TikTok та Instagram сумарно має півтора мільйона підписників, привітали батько, режисер Пол Андерсон, Мілла Йовович та дві молодші сестрички: дев’ятирічна Дешилл Іден та чотирирічна Ошин Ларк Елліот.

Евер Андерсон
Евер Андерсон привітала зіркова родина. Фото: Instagram/millajovovich

У зворушливому дописі акторка Мілла Йовович назвала старшу доньку "нашою королевою". Зірка згадала, як 17 років тому дивилась на новонародженого первістка і уявляла, якою вона буде в підлітковому віці. 

"Бачити, як ти зростаєш і розумієш, хто ти є і чого хочеш, бачити, як ти справляєшся зі складними ситуаціями, які, здавалося, могли поглинути тебе, але натомість зробили тебе сильнішим і тобі вдалося подолати. Бачити, як ти робиш вибір, який був не найпростішим", — написала Мілла. 

Мілла Йовович
Евер Андерсон в перші дні після пологів. Фото: Instagram/millajovovich
Мілла Йовович донька
Мілла Йовович та Пол Андерсон з новонародженно. Евер. Фото: Instagram/millajovovich

Йовович зазначила, що багато чому вчиться в старшої доньки. Сама ж Евер, яка вже знялась у своїх перших високобюджетних фільмах, опублікувала відео у TikTok. На ньому вона схожа на зіркову маму як дві краплі води. Менш ніж за добу ролик набрав понад 150 тисяч лайків. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Чарльз вразив фанатку монаршої родини на її день народження. Також ми розповідали, що американський репер P. Diddy відзначив 55-річчя у в'язниці.

Мілла Йовович акторка День народження закордонні зірки діти

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