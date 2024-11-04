Старша донька Мілли Йовович відсвяткувала 17-річчя — фото Евер Андерсон

Мілла Йовович зворушливо привітала доньку з 17-річчям — фото
Американська акторка українського походження Мілла Йовович привітала старшу доньку Евер з днем народження. Дівчині, яка, як і зіркова мама стала моделлю та акторкою, виповнилось 17 років. З цієї нагоди Мілла показала актуальні та раритетні фото.
Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.
День народження доньки Мілли Йовович
Евер Андерсон-Йовович відсвяткувала день народження в компанії зіркової родини. Акторку, яка в TikTok та Instagram сумарно має півтора мільйона підписників, привітали батько, режисер Пол Андерсон, Мілла Йовович та дві молодші сестрички: дев’ятирічна Дешилл Іден та чотирирічна Ошин Ларк Елліот.
У зворушливому дописі акторка Мілла Йовович назвала старшу доньку "нашою королевою". Зірка згадала, як 17 років тому дивилась на новонародженого первістка і уявляла, якою вона буде в підлітковому віці.
"Бачити, як ти зростаєш і розумієш, хто ти є і чого хочеш, бачити, як ти справляєшся зі складними ситуаціями, які, здавалося, могли поглинути тебе, але натомість зробили тебе сильнішим і тобі вдалося подолати. Бачити, як ти робиш вибір, який був не найпростішим", — написала Мілла.
Йовович зазначила, що багато чому вчиться в старшої доньки. Сама ж Евер, яка вже знялась у своїх перших високобюджетних фільмах, опублікувала відео у TikTok. На ньому вона схожа на зіркову маму як дві краплі води. Менш ніж за добу ролик набрав понад 150 тисяч лайків.
@everanderson
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